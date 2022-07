Francofolies 2022 : programmation, infos... Tout sur le festival

FRANCOFOLIES. Le festival des Francofolies de La Rochelle fait son retour pour sa 37ème édition, du 13 au 17 juillet 2022. Voici toutes les infos à connaître sur l'événement.

[Mis à jour le 08 juillet 2022 à 14h12] Après deux années blanches, Les Francofolies de La Rochelle sont de retour ! La 37ème édition du festival se tient du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2022, près du vieux port de la ville et dans ses salles de spectacle. De quoi ravir les festivaliers et le directeur de l'événement, Gérard Pont. "Les Francofolies vont très bien et cette édition s'annonce comme l'une des meilleures depuis la création du festival", se réjouit-il dans les colonnes de Ouest-France.

Il faut dire que la centaine de concerts de ces Francofolies 2022 affichent quasiment complet. Pour ce 37ème anniversaire, les organisateurs du festival ont misé sur une programmation explosive, avec notamment Calogero, Mika, Angèle, Juliette Armanet, Hoshi, Booba, SCH, Vald, Orelsan, Julien Doré ou Clara Luciani.

Retrouvez la programmation jour par jour des festivités aux Francofolies de La Rochelle, édition 2022 :

MERCREDI 13 JUILLET : Aime Simone, Annie Lalalove, Asaf Avidan, Baptiste W. Hamon, Barbara Pravi, Benjamin Epps, Bobbie, Bertrand Chauveau, Calogero, Coline Rio, Emma Peters, Fishbach, French 79, Gaëtan Roussel, Gargäntua, Léa Lootgier, Meskerem Mees, Mika, NTO, Pauline Paris, Pénélope Bagieu, Sofiane Pamart, Thomas Pawlowski, Zaho de Sagazan.

JEUDI 14 JUILLET : Angèle, Château Forte, Christopher Coutanceau, Daria Nelson, EmmanuelleBéart, Hervé Vilard, Hoshi, Ichon, Jean Guidoni, Juliette Armanet, Ladaniva, Les Louanges, Le Turk, Mansfield.Tya, Mathias Malzieu, Marie-Flore, Patrick Watson, Pierre Lapointe, Poupie, PPJ.

VENDREDI 15 JUILLET : Bartleby Delicate, Bernard Lavilliers, Black Bones "Oh Yeah ! Oh Yeah!", Booba, Charles, Claire Duguet, Edouard Philippe, EZ3kiel, Gato, Green Montana, Gwendoline, Jil Caplan, La Maison Tellier, Maud Lübeck, Maxwell Farrington & Le Superhomard, Oklou, Olivia Ruiz, Patrick Fiori, Pauline Croze, Sabrina Bellaouel, SCH, SDM, Sicario, Takashi Aoki, Vald, Ziak.

SAMEDI 16 JUILLET : Alcest, Antoine Wielmans, Carpenter Brut, Christophe Offeinstein, Clément Cotentin, David Seguin, Denez Prigent, Emily Loizeau, François Morel, HF Thiéfaine Unplugged, Gwennyn, Hangman's Chair, Jacques Weber, Janie, "Je suis comme ça", Kalika, Laurent Jaoui, Lonny, Lujipeka, Marie-Claude Magne, Mars Red Sky, Maya Kamaty, Orelsan, Ours, Roméo Elvis, Sopico, Terrenoire, Yoa.

DIMANCHE 17 JUILLET : André Manoukian, Aldebert, Caroline Ihry, Clara Luciani, Dominique Besnehard, Dutronc & Dutronc, Florent Marchet, Gérard Lanvin, Hubert Blanc-Francard (BoomBass), Iliona, Julien Doré, Laeti, Laura Cahen, Last Train, Lisa Portelli, Malik Djoudi, Romane, Yndi, Zinée.

Après avoir fait leur retour en 2021 (l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19), les organisateurs du festival des Francofolies de La Rochelle ont rapidement annoncé les dates des festivités de l'année prochaine : à vos agendas, le public a rendez-vous du 13 au 17 juillet 2022 !

Les billets ont été mis en vente sur le site de l'événement, par ici. Les prix des places varient en fonction des jours, de la programmation et de la salle où a lieu le concert. Comptez par exemple 18 euros pour l'après-midi du samedi, jusqu'à 50 euros pour le dimanche à partir de 16 heures.

Comme chaque année, le festival se tient dans le centre-ville de La Rochelle, autour du vieux port et dans différentes salles de concert de la ville. Pour se rendre sur le site des Francofolies de La Rochelle, il existe plusieurs moyens de transport :