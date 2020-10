Trans Musicales de Rennes 2020 : l'édition maintenue, la programmation dévoilée

TRANSMUSICALES DE RENNES. Malgré le contexte sanitaire, les organisateurs des Trans viennent de dévoiler la programmation de l'édition 2020, qui se déroulera du 2 au 6 décembre à Rennes.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 16h30] C'est l'un des rares festivals de l'année à être maintenu. Malgré la situation sanitaire et les interdictions liées à la pandémie de Covid-19, les Trans Musicales 2020 auront bien lieu et se dérouleront du 2 au 6 décembre prochain, à Rennes. "Coexister avec la pandémie de Covid-19 implique de façonner un nouveau visage aux Trans Musicales en accord avec les règles sanitaires actuelles. Ainsi le festival se vivra masqué·e·s, assis·e·s, physiquement distancié·e·s, et dans des salles pouvant accueillir moins de personnes que celles auxquelles vous êtes peut-être habitué·e·s", peut-on lire dans le communiqué de presse de l'événement.

Ainsi, les organisateurs ont dévoilé, ce mardi 13 octobre, la programmation de cette édition si particulière, qui met une nouvelle fois à l'honneur de nombreux jeunes talents à découvrir. "Malgré une programmation resserrée sur 42 artistes et 2 compagnies de danse, les nombreuses origines géographiques et culturelles (18 nationalités et 13 langues représentées) ainsi que la variété des propositions artistiques en matière d'esthétiques musicales permettent de continuer à proposer en 2020 un panorama très large et toujours fidèle à l'idée de 'sono mondiale' chère au festival", ajoute le communiqué.

Pendant cinq jours, 42 artistes et deux compagnies de danse, issus de 18 pays différents, feront vibrer la capitale bretonne. Découvrez la programmation complète sur le site Internet des Trans Musicales de Rennes, par ici.

Les Trans de Rennes, dénicheur de talents

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Crées en 1978, les Trans de Rennes sont aujourd'hui reconnues comme étant le festival français dénicheur de talents. De nombreux grands noms de la musique ont été découverts grâce à ce festival. C'est notamment là qu'ont joué pour la première fois Björk, Ben Harper, Lenny Kravitz ou Nirvana et c'est également des Trans de Rennes qu'ont émergé des artistes comme Stromae, Justice ou London Grammar.