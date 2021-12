Trans Musicales de Rennes 2021 : la programmation du festival

TRANSMUSICALES DE RENNES. La 43ème édition des Trans Musicales de Rennes débute ce 1er décembre et durera jusqu'au dimanche 5 décembre. Toutes les infos sur le festival.

[Mis à jour le 01 décembre 2021 à 16h48] Les Trans Musicales de Rennes sont de retour ! Après l'annulation de son édition 2020 pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, le festival breton débute ce mercredi 1er et durera jusqu'au dimanche 5 octobre 2021, pour le plus grand plaisir des amateurs de découvertes musicales.

Fidèle à sa réputation, l'événement accueille cette année de nombreux jeunes talents, pour une édition placée sous le thème de l'intensité. "Le millésime 2021 donne une place de choix à l'impact scénique et sonore du rock, qu'il soit surf, garage, psychédélique, prog, kraut, punk, post-punk, grunge, post-hardcore et même metal", promettent les organisateurs dans un communiqué de presse, qui levait le voile sur la programmation 2021 des Trans Musicales de Rennes.

Chaque année (hors Covid-19), les Trans Musicales sont le rendez-vous des amateurs de découvertes musicales en tout genre, venues de tous horizons. Aussi, des dizaines d'artistes ont été annoncés à l'affiche de cette édition 2021, répartis dans les différents lieux du festival à Rennes. Voici la programmation :

Après près de deux ans d'attente, les fidèles des Trans Musicales de Rennes, rendez-vous incontournable de l'hiver musical, vont pouvoir refouler le sol du festival lors de cinq jours de festivités. Pour son édition 2021, les Trans auront lieu du mercredi 1er décembre au dimanche 5 décembre.

Pour l'édition 2021 des Trans Musicales de Rennes, la billetterie toujours ouverte ! Les billets pour les cinq jours de festival sont mis en vente sur le site de l'événement, par ici. Côté prix, comptez, en tarif plein, de 13 euros pour une place simple pour Le Triangle à 69 euros pour le Pass 3 jours.

L'an passé, jusqu'au bout, les Trans Musicales de Rennes avaient résisté à la pandémie et à la reprise des contaminations de l'automne. Mais le confinement aura sonné la fin des espoirs des organisateurs comme des festivaliers. "Nous ne voulons pas que notre volonté de maintenir le festival se transforme en acharnement", expliquait un communiqué de presse daté du 29 octobre 2020, annonçant cette annulation des Trans, qui devaient avoir lieu du 2 au 6 décembre 2020 à Rennes.

"Maintenir le festival conformément aux dernières annonces relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 nous mettraient en situation de devoir porter atteinte à ce que nous souhaitions vous proposer, et d'avoir à déconstruire la programmation que nous avions élaborée (...) ce que la mise en place d'un reconfinement de quatre semaines minimum rend impossible, c'est de pouvoir aller au bout de l'organisation de cet événement, malgré l'engagement des équipes et la meilleure volonté du monde", était-il ajouté dans ce même communiqué.

Quelques semaines avant le début du festival, le flou régnait autour de l'organisation de cette édition à Rennes, ville soumise à ce moment-là à un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin. "Les annonces gouvernementales du jeudi 22 octobre remettent en cause un certain nombre de points dans la physionomie du festival, déjà largement modifiée pour cette édition. Nous travaillons actuellement à déterminer toutes les incidences de ces nouvelles mesures, afin de prendre la meilleure décision possible", pouvait-on lire dans un communiqué de presse publié vendredi 23 octobre, annonçant la suspension de la billetterie pour les concerts du Liberté du MeM et de l'Antipode, prévue le mardi 27 octobre à 13 heures.

Lédition 2020 des Rencontres Trans Musicales de Rennes

ne pourra pas avoir lieu.

https://t.co/9uhK9oc6Ld pic.twitter.com/BbqxA2KMKP — Trans Musicales (@TransMusicales) October 29, 2020

Les Trans de Rennes, dénicheur de talents

Crées en 1978, les Trans de Rennes sont aujourd'hui reconnues comme étant le festival français dénicheur de talents. De nombreux grands noms de la musique ont été découverts grâce à ce festival. C'est notamment là qu'ont joué pour la première fois Björk, Ben Harper, Lenny Kravitz ou Nirvana et c'est également des Trans de Rennes qu'ont émergé des artistes comme Stromae, Justice ou London Grammar.