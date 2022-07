Lollapalooza Paris 2022 : programmation, météo... Le guide du festival

LOLLAPALOOZA. Après deux années blanches, le festival parisien de Lollapalooza est de retour samedi et dimanche 17 juillet 2022 à l'hippodrome ParisLongchamp, aux portes de Paris.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 17h41] Après deux années blanches et silencieuses, l'hippodrome ParisLongchamp va de nouveau vibrer au son du Lollapalooza. Le festival parisien, annulé en 2020 et 2021, fait son retour sur deux jours, ce samedi 16 juillet et ce dimanche 17 juillet 2022. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la version française de cet événement international, devenu un rendez-vous musical incontournable de l'été.

Au programme cette année au Lollapalooza, des artistes mondialement célèbres comme Peal Jam, Imagine Dragons, A$AP ROCKY, mais aussi David Guetta, Megan Thee Stallion, Maneskin, ou encore Vald et Tayc, Kavinsky, Bilal Hassani, Le Juiice ou Gambi.

Et voici le programme tant attendu des concerts du samedi et du dimanche ! L'ouverture des portes se fera respectivement à 13h30 et 12h45. @PearlJam clôturera cette fantastique édition 2022 de #LollaParis avec un show de DEUX HEURES ! pic.twitter.com/eMoJdoOQuV — Lollapalooza Paris (@lollapaloozafr) June 23, 2022

La programmation du Lollapalooza 2022

On vient de le dire, la programmation du festival Lollapalooza 2022 a de quoi attirer les foules. Avec des artistes internationaux comme français, l'événement parisien promet un retour en fanfare, après deux années de disette. Voici la programmation jour par jour :

SAMEDI 16 JUILLET :

Imagine Dragons, David Guetta, Anitta, Vald, Jack Harlow, Vini Vici, Malaa, Pinkpantheress, Fever 333, Vladimir Cauchemar, Bilal Hassani, Modest Mouse, The Struts, Joé Dwèt Filé, Josman, Faouzia, Apashe, Sullivan King, P.R2B, Bizarrap (BRRP), Poupie, L'Or du Commun, Tai Verdes, Tiakola, Arma Jackson, Asdek, Gambino La MG, Bakari, Owenn.

DIMANCHE 17 JUILLET :

Pearl Jam, A$AP ROCKY, Megan Thee Stallion, Maneskin, Tayc, Illenium, Turnstile, Little Simz, Phoebe Bridgers, Kavinsky, Tems, Princess Nokia, Joyryde, Subtronics, Highly Suspect, Contrebande (Habstrakt b2b Asdek b2b Basstrick), Le Juiice, Gambi, Guy2Bezbar, Deen Burbigo, Frenetik, Todiefor, Moore Kismet, The Last Internationale, White Reaper, Fanzine, Maazel, Pas Sages.

Quelle météo au festival Lollapalooza ?

Comme partout en France, ce week-end prolongé sera synonyme de fortes chaleurs. Les samedi et dimanche 17 juillet 2022 n'échapperont pas au soleil et au thermomètre élevé, prévoyez de quoi vous protéger et vous hydrater ! Voici les prévisions Météo France pour ce Lolla 2022 :

Samedi : la journée sera largement ensoleillée avec des températures allant jusqu'à 30 degrés sur le site du festival.

: la journée sera largement ensoleillée avec des températures allant jusqu'à 30 degrés sur le site du festival. Dimanche : la journée sera chaude avec un thermomètre affichant jusqu'à 33 degrés et du soleil, rien que du soleil !

Après deux années blanches en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires, la version parisienne du Lollapalooza a lieu sur deux jours, les samedi et dimanche 16 et 17 juillet 2022.

Les horaires du Lollapalooza

Programmé le samedi 16 et le dimanche 17 juillet, le festival Lollapalooza édition 2022 accueille les festivaliers selon les horaires suivants :

Ouverture des portes : 13h30 le samedi ; 12h45 le dimanche

: 13h30 le samedi ; 12h45 le dimanche Premier concert : 14h15 le samedi ; 13h15 le dimanche

: 14h15 le samedi ; 13h15 le dimanche Dernier concert : termine à 00h30 le samedi ; 23h30 le dimanche

Billetterie du Lollapalooza

Après l'annulation des éditions 2020 et 2021 du festival Lollapalooza, les festivités ont été reportées à l'été 2022. Les billets pour les deux années annulées restent valables pour l'édition prochaine. Pour ce qui est de la billetterie, elle est accessible sur le site du festival, par ici. Côté prix, comptez 139 euros pour un Pass 2 Jours et 79 euros pour un Pass 1 Jour.

Le plan du festival Lollapalooza

Comme chaque année, hormis les deux éditions annulées, la version parisienne du Lollapalooza se tient sur l'hippodrome ParisLonchamps. Voici le plan du site :

Le festival a lieu à l'Hippodrome de ParisLongchamp dans le 16e arrondissement de Paris. Pour s'y rendre, vous pouvez emprunter des stations de métro, de tram ou de bus, mais aussi un taxi, une voiture ou un vélo :

Navettes gratuites :

Une navette toutes les 7 à 10 minutes en journée ; des retours jusqu'à 1h45 le samedi et 00h45 le dimanche.

En métro :

Ligne 10 - Boulogne Jean Jaurès ou Porte d'Auteuil (20min de marche jusqu'au site ou navette) ;

Ligne 9 - Michel-Ange Auteuil, Jasmin ou Ranelagh (30min à pied jusqu'au site ou navette) ;

Ligne 1 ou RER C - Porte Maillot puis accès au festival avec les navettes gratuites.

En tram : T2 - Suresnes Longchamps (20min à pied du site).

En bus : lignes 32, 43, 52, 72, 88, 123, 241, 244 et 260.

En taxi G7 :

Le festival Solidays collabore avec G7 et propose une station de taxi éphémère à la sortie du festival.

Vendredi de 20 heures à 5 heures

Samedi de 20 heures à 5 heures

Dimanche de 18 heures à minuit

A vélo :

Parking à vélo (et trottinette) gratuit et surveillé à l'entrée du festival. La réservation, c'est par ici !

Stations Vélib'.

En voiture :

Le festival s'associe à Uber Green. Il n'y a pas de parking dédié aux voitures des festivaliers. N'oubliez pas le covoiturage !

Lollapalooza, festival Cashless

Comme nombre de ses pairs, le festival Lollapalooza a mis en place un système de Cashless. L'intégralité de vos paiements (nourriture, boisson, merchandising) se fera à l'aide d'un bracelet, remis à l'entrée du festival. Avant le début des festivités, vous pouvez créer votre compte et le créditer par ici.

L'histoire du Lollapalooza

Le festival Lollapalooza a été crée en 1991, par Perry Farrel, le leader du groupe Jane's Addiction. L'événement s'est imposé sur le continent américain comme le festival rock, punk et heavy metal de référence, avec des éditions aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Berlin. Le festival est racheté par Live Nation, multinationale considérée comme le plus gros organisateur d'événements musicaux du monde. En France, l'entreprise américaine organise déjà trois festivals, le Main Square d'Arras, I Love Techno de Montpellier et le Download Festival de Paris, crée en 2016. "Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France" a assuré Angelo Gopee qui ne parle pourtant pas de concurrence.

"Je ne suis pas sûr que les Vieilles Charrues, ni même Solidays, We Love Green, Rock en Seine fassent venir des artistes comme David Guetta, Calvin Harris ou Ariana Grande" se défend-il avant de trancher : "Entre tous ces festivals, il y a une place pour nous, avec des artistes que nous sommes les seuls à pouvoir proposer". Historiquement, le Lollapalooza a été le tremplin d'origine des mastodontes du rock que sont les Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Soundgarden ou encore Pearl Jam."Le Lollapalooza, c'est le plus grand festival du monde, qui réunit 120 000 spectateurs par jour à Chicago chaque été" explique-t-il.