Main Square 2022 : une édition record, le bilan

[Mis à jour le 05 juillet 2022 à 12h04] Après deux années blanches, c'est le grand retour des festivals en France. Parmi les rendez-vous immanquables de l'été, le Main Square Festival ! L'événement était de retour à Arras, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Une édition record, se félicitent les organisateurs de l'événement, qui a attiré plus de 150 000 festivaliers sur les quatre jours de festival.

Pour que cette édition soit mémorable, le Main Square Festival a accueilli de nombreux artistes comme Angèle, Black Eyed Peas, Feu! Chatterton, DJ Snake, Last Train, Louane, -M-, mais aussi Sting, SUM 41 ou encore Vald. En raison d'un cas Covid, le groupe américain Pixies n'a pas pu se produire au festival, samedi 02 juillet.

Au total, 55 artistes ont fait vibrer le Main Square Festival. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine ! "Plus que jamais, on a hâte de retrouver le meilleur public de France en 2023", écrivent les organisateurs sur le compte Twitter du festival.