Garorock : l'édition 2021 accueillera Gorillaz, à quand l'ouverture de la billetterie ?

Après l'annulation de l'édition 2020, le festival Garorock sera de retour en juin prochain et s'offre, pour son 25ème anniversaire, une belle tête d'affiche.

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 15h33] De quoi remonter le moral des fans de festivals. Quelques mois après l'annulation du festival Garorock, les organisateurs annoncent que la prochaine édition, qui se tiendra du 23 au 27 juin 2021 accueillera le célèbre groupe britannique Gorillaz ! Damon Albarn et sa bande ouvriront les festivités le mercredi 23 juin. Une tête d'affiche rêvée pour l'événement qui fêtera ses 25 ans.

Il y a quelques mois, les organisateurs donnaient déjà rendez-vous aux amateurs du festival de Marmandes en dévoilant une partie de la programmation alléchante de la prochaine édition, qui comptera Acid Arab, Deluxe, Disclosure, Izia, Martin Garrix, Nekfeu, Ninho, PNL, Pomme, Rilès, Sean Paul, Selah Sue, The Hives, The Lumineers, Tryo et Vianney. La billetterie, accessible sur le site de l'évènement, ouvre le jeudi 22 octobre à 10 heures.

"C'est avec beaucoup de tristesse que nous sommes contraints de reporter la 24e édition de Garorock." L'annonce était tombé le 14 avril : le festival de Marmande était annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. "Le contexte actuel inédit fait naître des actes forts de solidarité et un effort collectif de temps de crise qui nous réchauffent le cœur au quotidien. Mais cette situation sanitaire pousse également à prendre des décisions difficiles. Suite à la décision prise par le Président de la République de prolonger l'interdiction des grands rassemblements jusqu'à la mi-juillet, c'est avec beaucoup de tristesse que nous sommes contraints de reporter la 24e édition de Garorock", était-il annoncé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Le festival Garorock devait s'installer du jeudi 25 juin au dimanche 28 juin 2020, sur la Plaine de la Filhole à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Les nouvelles dates sont donc du 24 au 27 juin 2021. Classé 3e festival français au "Festival Awards" après Les Vieilles Charrues et le Hellfest, le festival qui fête ses 24 ans, a de nombreux artistes de renom à son actif : Justice, Phoenix, Foals, London Grammar, La Femme, M.I.A, Vitalic ou encore Beth Ditto...

L'édition 2020 du Garorock avait le don d'attirer les foules. Devaient se produire : A$ap Rocky, Sean Paul, The Hives, Vladimir Cauchemar, Acid Arab, Anna, Fatoumata Diawara, Naâman, Pomme, Sofi Tukker, Nekfeu, Lomepal, Lorenzo, Shaka Ponk, The Rapture, Izïa, PNL, Martin Garrix, Black Eyed Peas, Disclosure, Tryo, The Lumineers, Deluxe, Ninho, Rilès, Worakls Orchestra, Odezenne et Koba Lad. Une programmation à laquelle s'était invité le célèbre groupe The Strokes, emmené par Julian Casablancas au chant.

Pour ce qui est de 2021, qui signera le 25ème anniversaire du Garorock, seule une partie de la programmation a pour l'heure été annoncée. Découvrez le line-up jour par jour :

Né en 1997, Garorock, jeu de mot entre Garonne et Rock, a pris place tout d'abord dans d'anciens abattoirs marmandais et sa programmation était très axée sur le punk. Depuis 2012, le festival s'est déplacé dans la Plaine de la Filhole, un espace beaucoup moins industriel de 40 hectares faits de terre et de gazon. Sa programmation s'est désormais élargie du rock à l'electro, en passant par la pop et le rap. Parmi les artistes de renom qui ont foulé la scène du Garorock, citons Shaka Ponk, Bloc Party, The Offspring, Public Enemy, Babyshambles, Birdy Nam Nam, Iggy Pop, Cypress Hill ou Die Antwoord.

> Plus d'infos sur le site officiel du festival Garorock

Le festival Garorock a lieu dans la Plaine de la Filhole, havre vert à cinq minutes du centre-ville de Marmande, une commune du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest de la France.