Garorock 2022 : découvrez la programmation du festival

GAROROCK. Le festival Garorock confirme son retour en 2022 avec les premiers noms de sa nouvelle édition qui aura lieu à Marmande.

[Mis à jour le 08 décembre 2021 à 18h14] Le festival Garorock va enfin pouvoir souffler sa 25ème bougie ! L'événement, qui a normalement lieu tous les ans à Marmande, sera bien de retour à l'été 2022, du 30 juin au 3 juillet. Une nouvelle édition après deux années blanches, dont on connait maintenant les premiers noms de la programmation. Au menu : Ninho, Orelsan, Blaiz Fayah, Caballero & JeanJass, Deluxe, Ibeyi, L'impératrice, Izïa, Josman, Kampire, Marc Rebillet, Mezerg, Oboy ou Parcels.

14 nouveaux noms qui rejoignent le line-up prometteur de Garorock 2022, qui compte notamment des têtes d'affiche comme PNL, Green Day, Sean Paul, Rilès, Martin Garrix, DJ Snake ou Stromae. La billetterie du festival est déjà ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici.

Pour l'heure, seule une partie de la programmation de Garorock 2022 a été dévoilée par les organisateurs du festival, qui ont ajouté 14 noms à un line-up déjà prometteur le 8 décembre. Voici les artistes qui se produiront à Marmande, jour par jour :

Jeudi 30 juin : -M-, PNL, Deluxe, Blaiz Fayah, Jamie XX, Lala &ce, Oboy, Rilès, Sean Paul...

: -M-, PNL, Deluxe, Blaiz Fayah, Jamie XX, Lala &ce, Oboy, Rilès, Sean Paul... Vendredi 01 juillet : Green Day, Ninho, Vitalic, Dropkick Murphys, Folamour, Izïa, Josman, Mezerg, Roméo Elvis...

: Green Day, Ninho, Vitalic, Dropkick Murphys, Folamour, Izïa, Josman, Mezerg, Roméo Elvis... Samedi 2 juillet : DJ Snake, Orelsan, Caballero & Jeanjass, Girl in Red, Ibeyi, L'impératrice, Parcels, Thylacine, Vianney...

: DJ Snake, Orelsan, Caballero & Jeanjass, Girl in Red, Ibeyi, L'impératrice, Parcels, Thylacine, Vianney... Dimanche 3 juillet : Martin Garrix, Stromae, IamDDB, Kampire, Lilly Wood and the Prick, Marc Rebillet, SCH, The Hives...

Pour cette nouvelle édition et après deux annulations pour raisons sanitaires, les organisateurs du festival Garorock ont annoncé le retour de l'événement de Marmande les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022.

Né en 1997, Garorock, jeu de mot entre Garonne et Rock, a pris place tout d'abord dans d'anciens abattoirs marmandais et sa programmation était très axée sur le punk. Depuis 2012, le festival s'est déplacé dans la Plaine de la Filhole, un espace beaucoup moins industriel de 40 hectares faits de terre et de gazon. Sa programmation s'est désormais élargie du rock à l'electro, en passant par la pop et le rap. Parmi les artistes de renom qui ont foulé la scène du Garorock, citons Shaka Ponk, Bloc Party, The Offspring, Public Enemy, Babyshambles, Birdy Nam Nam, Iggy Pop, Cypress Hill ou Die Antwoord.

> Plus d'infos sur le site officiel du festival Garorock

Le festival Garorock a lieu dans la Plaine de la Filhole, havre vert à cinq minutes du centre-ville de Marmande, une commune du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest de la France.