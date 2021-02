Garorock : l'édition 2021 annulée en raison des mesures anti-Covid

GAROROCK. Après l'annonce des nouvelles annonces du ministère de la Culture, les organisateurs ont annoncé l'annulation du festival 2021.

[Mis à jour le 22 février 2021 à 11h19] "Faire un concert assis, ça s'appelle une église, pas Garorock." Après l'annonce de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, de limiter la jauge des festivals d'été à 5 000 personnes en configuration assise, les organisateurs de Garorock annoncent l'annulation de l'édition 2021. "L'optimisme et l'espoir ont toujours animé l'équipe, mais aujourd'hui il faut nous rendre à l'évidence. La situation sanitaire actuelle et les récentes annonces de notre Ministre de la Culture ne nous permettent pas d'envisager de nous rassembler en juin prochain", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"La configuration qui est la nôtre (50 000 festivaliers par jour, 40 000 campeurs), ne nous autorise pas à nous inscrire dans les nouvelles normes exigées", est-il détaillé. "L'ADN de Garorock, c'est la rencontre, la fête. Faire un concert assis, ça s'appelle une église, pas Garorock. J'ai une pensée pour tous les intermittents et prestataires qui travaillent avec nous, et aussi évidemment pour les festivaliers", conclut Ludovic Larbodie, directeur artistique de Garorock, interrogé par le journal Sud Ouest.

Quelques mois après l'annulation du festival Garorock 2020, les organisateurs avaient annoncé que l'édition 2021, qui devait e tiendra du 23 au 27 juin accueillerait le célèbre groupe britannique Gorillaz. Damon Albarn et sa bande devaient ouvrir les festivités le mercredi 23 juin. Une tête d'affiche rêvée pour l'événement qui devait fêter ses 25 ans.

Il y a quelques mois, les organisateurs avant donné rendez-vous aux amateurs du festival de Marmandes en dévoilant une partie de la programmation alléchante de la prochaine édition, qui comptait Acid Arab, Deluxe, Disclosure, Izia, Martin Garrix, Nekfeu, Ninho, PNL, Pomme, Rilès, Sean Paul, Selah Sue, The Hives, The Lumineers, Tryo et Vianney.

Né en 1997, Garorock, jeu de mot entre Garonne et Rock, a pris place tout d'abord dans d'anciens abattoirs marmandais et sa programmation était très axée sur le punk. Depuis 2012, le festival s'est déplacé dans la Plaine de la Filhole, un espace beaucoup moins industriel de 40 hectares faits de terre et de gazon. Sa programmation s'est désormais élargie du rock à l'electro, en passant par la pop et le rap. Parmi les artistes de renom qui ont foulé la scène du Garorock, citons Shaka Ponk, Bloc Party, The Offspring, Public Enemy, Babyshambles, Birdy Nam Nam, Iggy Pop, Cypress Hill ou Die Antwoord.

> Plus d'infos sur le site officiel du festival Garorock

Le festival Garorock a lieu dans la Plaine de la Filhole, havre vert à cinq minutes du centre-ville de Marmande, une commune du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest de la France.