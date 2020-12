Eurockéennes 2021 : la programmation dévoilée, la billetterie ouverte

EUROCKEENNES DE BELFORT. Après l'annulation de l'édition 2020 pour des raisons sanitaires, les Eurockéennes annoncent leur retour en 2021 !

[Mis à jour le 04 décembre 2020 à 17h07] "On y croit !" Après l'annulation de l'édition 2020 en raison des interdictions sanitaires liées au coronavirus, les Eurockéennes annoncent leur retour en 2021 et dévoilent leur programmation. Si les conditions sanitaires le permettent et les grands événements sont de nouveau autorisés, le célèbre festival de Belfort se déroulera l'été prochain du 1er au 4 juillet, pour le plus grand plaisir des festivaliers privés de festivités cette année. La billetterie de l'édition 2021 des Eurockéennes de Belfort a ouvert ce vendredi 4 décembre à partir de 11 heures, sur le site du festival.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aussi, les organisateurs de l'événement ont annoncé, mercredi 2 décembre, la programmation de cette édition 2021, qui comptent de grands noms comme Muze, DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals, Diplo, Paul Kalkbrenner, Vald, Niska, The Lumineers, HS, Meute et bien d'autres... Découvrez ci-dessous la totalité des noms dévoilés :