Eurockéennes 2021 : Muse de retour en 2022, les nouvelles dates

EUROCKEENNES DE BELFORT. Après l'annulation des éditions 2020 et 2021, les Eurockéennes de Belfort seront de retour en 2022 avec Muse en tête d'affiche.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 10h27] Muse en tête d'affiche des Eurockéennes ! Le groupe britannique, qui devait clôturer l'édition 2021 annulée en raison de la pandémie de Covid-19, sera de retour l'été prochain à Belfort, le 3 juillet 2022, annonce Jean-Paul Roland, directeur du festival, interrogé par France Bleu Belfort-Montbéliard. "C'est une très bonne nouvelle. Ca nous projette vers des horizons plus radieux. Les gens ont pu lire cette info au moment ou ils étaient entrain de retrouver les terrasses. On restera le seul festival de l'été avec Muse", se réjouit-il.

Aussi, les Eurockéennes de Belfort devraient donc avoir lieu les 1, 2 et 3 juillet 2022, après l'annulation des éditions 2020 et 2021. Les détenteurs de billets pour le concert de Muse, qui devait avoir lieu le 4 juillet 2021, restent valables pour la nouvelle date. Si vous souhaitez un remboursement, vous devrez vous manifester sur le site du festival avant le 29 mai 2021, pour un virement avant le 12 juin 2021 sur le compte de la carte bancaire ayant servi à l'achat.

"L'espoir déçu". Après plusieurs semaines d'incertitude, les Eurockéennes de Belfort n'auront finalement pas lieu en 2021. Deux annulations consécutives pour le festival, qui ne peut tenir les contraintes imposées par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, à savoir une jauge de 5 000 personnes en configuration assise. "En fixant une jauge maximale de 5 000 spectateurs ajoutée à la distanciation entre festivaliers, la configuration assise ainsi que la non-confirmation à date de la restauration et des buvettes, le cadre annoncé par le gouvernement pour la tenue des festivals en 2021 se révèle, selon nous, totalement incompatible avec l'état d'esprit d'un événement vivant et remuant comme les Eurockéennes. Une fête où tel un sage Playmobil, le festivalier ne peut s'épanouir comme un véritable acteur, libre de ses mouvements et de ses rencontres", lit-on dans un communiqué de presse. En temps normal, les Eurocks accueillent plus de 130 000 festivaliers sur quatre jours de festivités.

Il y a quelques semaines, les Eurockéennes avaient dévoilé une partie de leur programmation et lancé une consultation citoyenne pour prendre la température sur les éventuelles options qui s'offraient à eux pour pouvoir organiser le célère festival de Belfort, jusqu'alors maintenu du 1er au 4 juillet. Mais comme pour Lollapalooza, le Hellfest, Solidays ou Garorock, les conditions sanitaires auront eu raison d'un nouvel été de festivals.

Après l'annulation de l'édition 2020, les Eurockéennes de Belfort devaient se tenir sur quatre jours, du 1er au 4 juillet 2021. Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas officialisés de nouvelles dates pour l'année prochaine, mais ont annoncé que Muse se produirait pour la clôture de l'édition 2022, le dimanche 3 juillet 2022. Les Eurockéennes de Belfort devraient donc avoir lieu les 1, 2 et 3 juillet.

L'édition 2021 des Eurocks est, elle aussi, annulée. Plusieurs options s'offrent aux festivaliers ayant déjà acheté leurs billets pour l'événement : tous les détenteurs de billets journée pour les jeudis, vendredis et/ou samedis, ainsi que les titulaires de pass 3 jours (J/V/S) seront automatiquement remboursés dans les 60 jours sur leur compte bancaire, peut-on lire sur le site de l'événement.

Les détenteurs d'un billet pour le dimanche 4 juillet (concert de Muse) sont invités à conserver leur billet, valable pour le 3 juillet 2022. Toutes les informations sont disponibles sur la page "Remboursements / Info billetterie".