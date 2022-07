Eurockéennes 2022 : annulations, concerts... Le bilan du festival

EUROCKEENNES DE BELFORT. Malgré deux jours annulés en raison d'un violent orage, le festival des Eurockéennes de Belfort a attiré 60 000 festivaliers les samedi et dimanche 3 juillet 2022.

[Mis à jour le 05 juillet 2022 à 11h16] Malgré les intempéries, les Eurockéennes de Belfort ont fait leur grand retour, pour une 32ème édition, après deux années annulées en raison de la pandémie de Covid-19. 60 000 festivaliers ont pu profiter des concerts du samedi et du dimanche 3 juillet 2022, alors qu'ils ont dû renoncer aux soirées du jeudi et du vendredi, annulées après qu'un violent orage se soit abattu sur le site jeudi 30 juin.

"Les dommages occasionnés par la pluie et les vents violents nécessitent, dès cette nuit, un temps de vérification méticuleux des installations et structures, indispensable à la sécurité de toutes et tous", pouvait-on lire dans le communiqué, diffusé tard dans la soirée. "Notre objectif est de poursuivre le festival des Eurockéennes dès samedi 2 juillet à 16:00 en assurant la sécurité des équipes et des festivaliers," est-il ajouté. Les organisateurs assurent ensuite s'engager "au remboursement des billets jour" du jeudi et du vendredi 1er juillet. "Toutes les modalités de remboursement seront précisées prochainement", est-il ajouté.

Le territoire de Belfort avait été placé en vigilance orange pour risques d'orages par Météo France, dans la journée du jeudi. Selon France 3, "sept festivaliers ou festivalières ont été blessés pendant l'événement" et sont "en urgence relative". Pluies violentes, bourrasques et même averses de grêle ont fait chuter des arbres et ont endommagé des décors et des installations. Après deux années blanches et des annulations en cascade pour les festivals français en raison de la crise sanitaire, le sors s'acharne : début juin, le festival We Love Green, aux portes de Paris, avait dû annuler sa soirée du samedi pour les mêmes raisons.