Eurockéennes 2022 : deux soirs annulés après un orage, les infos

EUROCKEENNES DE BELFORT. Après un violent orage, les organisateurs annoncent l'annulation du vendredi. Le festival des Eurockéennes de Belfort reprendra samedi.

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 09h50] L'orage aura eu raison des deux premières soirées des Eurockéennes de Belfort. Après un violent orage, qui avait déjà eu pour conséquence l'annulation des concerts prévus jeudi soir, dont Stromae, les organisateurs ont annoncé dans un communiqué de presse l'annulation de la deuxième soirée des Eurockéennes, ce vendredi. "Les dommages occasionnés par la pluie et les vents violents nécessitent, dès cerre nuit, un temps de vérification méticuleux des installations et structures, indispensable à la sécurité de toutes et tous", peut-on lire dans le communiqué, diffusé cette nuit.

"Notre objectif est de poursuivre le festival des Eurockéennes dès samedi 2 juillet à 16:00 en assurant la sécurité des équipes et des festivaliers," est-il ajouté. Les organisateurs assurent ensuite s'engager "au remboursement des billets jour" du jeudi et du vendredi 1er juillet. "Toutes les modalités de remboursement seront précisées prochainement", est-il ajouté.

Le territoire de Belfort avait été placé en vigilance orange pour risques d'orages par Météo France, dans la journée du jeudi. Selon France 3, "sept festivaliers ou festivalières ont été blessés pendant l'événement" et sont "en urgence relative". Pluies violentes, bourrasques et même averses de grêle ont fait chuter des arbres et ont endommagé des décors et des installations. Après deux années blanches et des annulations en cascade pour les festivals français en raison de la crise sanitaire, le sors s'acharne : début juin, le festival We Love Green, aux portes de Paris, avait dû annuler sa soirée du samedi pour les mêmes raisons.

#Eurocks

En raison du violent orage qui a touché lensemble du département, les concerts des Eurockéennes de ce soir sont annulés, afin dassurer la sécurité des festivaliers.

Suivez les consignes, soyez prudents sur la route, et restez informés sur https://t.co/M67aXdbewt pic.twitter.com/cZjpc7KX30 — Préfet du Territoire de Belfort (@Prefet_90) June 30, 2022

Après avoir confirmé la reprogrammation de Muse, les organisateurs du festival des Eurockéennes de Belfort ont dévoilé la liste des artistes qui se produiront sur les quatre scènes de l'événement. Voici la programmation des Eurocks 2022, jour par jour :

Jeudi 30 juin : ANNULÉ . Stromae, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, H.E.R., Kaaris & Kalash Criminel, Feu! Chatterton, Suicidal Tendencies, Biga*Ranx, Big Thief, Arka'n Asrafokor, Guy2bezbar, Joy Crookes, Otoboke Beaver, Perturbator, Pogo, Squid et Ziak.

: . Stromae, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, H.E.R., Kaaris & Kalash Criminel, Feu! Chatterton, Suicidal Tendencies, Biga*Ranx, Big Thief, Arka'n Asrafokor, Guy2bezbar, Joy Crookes, Otoboke Beaver, Perturbator, Pogo, Squid et Ziak. Vendredi 1er juillet : Nick Cave & the Bad Seeds, Diplo, Clara Luciani, SCH, Black Pumas, Bicep, Girl in Red, Amyl & the Sniffers, Elow'n, Emilie Zoé, Fever 333, Geese, Larkin Poe, Mokoomba et Wet Leg.

: Nick Cave & the Bad Seeds, Diplo, Clara Luciani, SCH, Black Pumas, Bicep, Girl in Red, Amyl & the Sniffers, Elow'n, Emilie Zoé, Fever 333, Geese, Larkin Poe, Mokoomba et Wet Leg. Samedi 2 juillet : Simple Minds, Foals, Paul Kalkbrenner, Oboy, Last Train, APM001, Ascendant Vierge, Christone "Kingfish" Ingram, Frustration, La Fève, Lilly Palmer, Paloma Colombe, Paula Temple, Sherelle, Star Feminine Band, Tiakola, u.r.trax et Wu-Lu.

: Simple Minds, Foals, Paul Kalkbrenner, Oboy, Last Train, APM001, Ascendant Vierge, Christone "Kingfish" Ingram, Frustration, La Fève, Lilly Palmer, Paloma Colombe, Paula Temple, Sherelle, Star Feminine Band, Tiakola, u.r.trax et Wu-Lu. Dimanche 3 juillet : Muse et Declan McKenna.

Après l'annulation de l'édition 2020, puis de 2021, les Eurockéennes de Belfort seront bien de retour à l'été 2022. Le festival débutera le jeudi 30 juin, pour se finir le dimanche 3 juillet 2022. Quatre jours de fête pour les festivaliers, qui ne bouderont pas leur plaisir de retourner en festival après deux années blanches !

Pour ces quatre jours de festival, la météo est (presque) indispensable à la fête. Jeudi, un violent orage a causé l'annulation des concerts de la soirée. Le vendredi, le soleil sera bien présent à Belfort, tout comme le samedi et le dimanche, où les températures monteront jusqu'à 28 degrés. Prévoyez chapeau et crème solaire !

La billetterie du festival des Eurockéennes 2022 ouvre le vendredi 11 février. Les billets pour les quatre jours de festivités sont en vente sur le site de l'événement. A noter que pour le concert de Muse, le dimanche, les billets achetés en 2021 sont valables. Toutefois, l'intégralité des billets pour les éditions 2021 et 2020 ont été remboursés (à l'exception pour les billets Muse pour ceux voulant les conserver). Il ne sera plus possible de rentrer dans l'enceinte des Eurockéennes avec un billet 2021 ou 2020.

Comme de nombreux festivals, les Eurockéennes ont mis en place un système cashless pour les paiements sur le site. Unique moyen de paiement sur le festival, ce bracelet ou carte à recharger vous permettra de régler vos consommations sur tous les stands et buvettes de l'événement. Pour gagner du temps, vous pouvez créer votre compte et recharger votre bracelet ou votre carte par ici.

Le festival des Eurockéennes a lieu à 7km de Belfort, sur la presqu'île du Malsaucy. Il existe plusieurs façons de se rendre sur le site :