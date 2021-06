Printemps de Bourges 2021 : le festival débute, retrouvez la programmation

PRINTEMPS DE BOURGES. Le Printemps de Bourges 2021 a lieu cette année du 22 au 27 juin, pour la 45ème édition du festival.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 14h35] Le premier grand festival de l'été débute ce mardi 22 juin 2021 : le Printemps de Bourges ouvre (tardivement) la saison, bouleversée par la pandémie de Covid-19. Le festival se déroule du 22 au 27 juin, après avoir été décalé : initialement, l'événement devait se tenir en mai. "Pour cette 45ème édition du festival, ce sont plus de soixante-dix artistes qui vont enfin retrouver leurs publics passionnés ainsi que tous les professionnels de la filière musicale pour qui le festival aura la saveur d'une renaissance. Plus que jamais, un Printemps exceptionnel pour célébrer toutes les émotions de la musique, pour écouter, voir, sentir, vibrer... pour vivre !", se réjouissaient les organisateurs dans un communiqué de presse diffusé en mai dernier.

Premier événement culturel de grande ampleur depuis le début de la pandémie, le Printemps de Bourges a attiré les festivaliers grâce à une programmation, prometteuse. Se produiront entre autres Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert, Feu! Chatterton, Pomme, Gaël Faye, Philippe Katerine, Alain Souchon, Tryo et bien d'autres... (retrouvez le détail de la programmation ci-dessous).

Le vendredi 7 mai 2021, les organisateurs du Printemps de Bourges ont levé le voile sur la programmation dans un communiqué. Voici le line-up détaillé du festival :

Après l'annulation de l'édition 2020, le Printemps de Bourges promet un retour des festivités en mai prochain, durant six jours de musique. Initialement, le festival devait se tenir du 4 au 9 mai 2021. Mais compte tenu de l'incertitude autour des événements culturels, les organisateurs ont annoncé le report des festivités du 22 au 27 juin 2021, "afin de mettre toutes les chances de son côté et ouvrir cette nouvelle saison culturelle tant attendue", peut-on lire dans un communiqué daté du lundi 22 mars.

Après l'annulation de l'édition 2020, puis le report du Printemps de Bourges en 2021, la billetterie publique et professionnelle du festival ouvrait le mardi 11 mai 17 heures. Il reste quelques places disponibles pour certains concerts sur le site du festival. "Les places sont parties très très vite, explique le directeur du festival. La plupart des spectacles sont complets, les places sont parties en quelques minutes. Mais on en a remis quelques unes en vente. Donc tentez votre chance, on peut encore faire des heureux !", se réjouit Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, au micro de France Bleu Berry.

La 44e édition du Printemps de Bourges, qui devait se tenir du 21 au 26 avril 2020, a été, comme tous les autres festivals de l'été, annulée. "En application des décisions gouvernementales du 13 mars 2020, la 44ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel prévue du 21 au 26 avril 2020 est annulée. Le festival tient à remercier son public pour son soutien ainsi que les artistes, partenaires, intervenants et techniciens qui ont participé à l'élaboration de cette édition", pouvait-on lire dans le communiqué de l'équipe du Printemps de Bourges.

Avec l'interdiction des rassemblements de 5 000, puis de 100 personnes pour lutter contre la propagation du coronavirus, la tenue du festival était menacée dès le début de l'année 2020.