Grammy Awards 2022 : tout savoir sur la cérémonie

GRAMMY AWARDS. La Recording Academy, qui organise les Grammy Awards, avait annoncé le report de la cérémonie américaine en raison de la vague Omicron.

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 11h47] Nouvelle ville, nouvelle date : le variant Omicron perturbe les traditionnels Grammy Awards, qui devaient se tenir fin janvier à Los Angeles. Ce mardi 18 janvier, la Recording Academy, qui organise chaque année l'événement, annonce que la cérémonie se tiendra finalement le 3 avril prochain à Las Vegas. En raison des "incertitudes qui entourent le variant Omicron", les organisateurs des Grammy Awards, avaient expliqué dans un communiqué de presse qu'"organiser le spectacle le 31 janvier comporte tout simplement trop de risques."

Un changement de taille pour l'organisation de la grand-messe de la musique américaine, qui a dû essuyer plusieurs polémiques pour la deuxième année consécutives. La dernière étant autour de la nomination des controversés Louis CK (qui a reconnu avoir harcelé sexuellement des femmes), Dave Chappelle (accusé de transphobie) et Marilyn Manson (accusé, entre autres, de viol). "Nous n'examinons pas l'histoire des gens, nous n'examinons pas leur casier judiciaire", avait alors fait valoir le directeur des Grammy Awards, Harvey Mason Jr. sur le site spécialisé The Wrap, ajoutant un peu d'huile sur le feu.

Les Grammy Awards 2022 mettent la jeunesse à l'honneur. Et c'est le jazzman et pianiste Jon Batiste qui, avec sa désignation dans onze catégories, décroche la palme de la représentation dans cette prestigieuse liste. Derrière lui, avec huit nominations chacun, la star canadienne Justin Bieber, la rappeuse américaine Doja Cat et la chanteuse américaine H.E.R.. Arrivent ensuite les jeunes artistes Billie Eilish (19 ans) et Olivia Rodrigo (18 ans) avec sept nominations. La cérémonie des Grammy Awards comptant 86 catégories, que nous ne détailleront pas, voici les nommés dans les principales catégories :

Enregistrement de l'année (attribué pour la performance globale d'un titre)

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Album de l'année

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennet et Lady Gaga

Justice - Justin Bieber

Planet Her (deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

- Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Chanson de l'année

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat

Leave The Door Open - Bruno Mars

Montero (Call Me By Your Name) - Jon Batiste

Peaches - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Révélation de l'année

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Album pop de l'année

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

drivers license - Olivia Rodrigo

Album rock de l'année

A Hero's Death - Fontaines D.C.

Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Daylight - Grace Potter

Sound & Fury - Sturgill Simpson

The New Abnormal - The Strokes

Album rap de l'année

The Off-Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

Clip de l'année

Shot In The Dark - AC/DC

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett et Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Good 4 U - Olivia Rodrigo

C'est une tradition depuis plus de soixante ans : les Grammy Awards ont lieu au début de l'année. Pour cette 64ème cérémonie, la Recording Academy a finalement dû reporter l'événement, initialement prévu à Los Angeles le 31 janvier 2022 au 3 avril 2022 à Las Vegas.

Tous les ans, la cérémonie est retransmise en direct aux États-Unis, sur la chaîne de télévision américaine CBS, ainsi que sur le site de l'événement et les performances live des artistes directement mises en ligne sur Apple Music. En France, la cérémonie sera à suivre sur la chaîne Cstar, qui devrait proposer, comme chaque année, une rediffusion des Grammy Awards le lendemain, le lundi 4 avril 2022 à partir de 21 heures.