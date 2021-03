Grammy Awards 2021 : palmarès, vidéos, moments forts... Le récap de la cérémonie

GRAMMY AWARDS. Les Grammy Awards 2021, qui se tenaient cette nuit à Los Angeles, ont récompensé les artistes ayant marqué l'année. Retour sur cette cérémonie pas comme les autres.

11:39 - L'improbable Grammy de Kanye West Autre trophée marquant de cette soirée de gala, celui de Kanye West, qui a remporté son 22e Grammy Award. Mais contre toute attente, il ne s'agit pas d'un trophée décroché dans la catégorie rap qui l'a rendu célèbre, mais pour son disque évangélique Jesus Is King, élu "meilleur album de musique chrétienne contemporaine" (et oui c'est l'une des 83 catégories des Grammy Awards...).

11:27 - Quels gagnants dans les catégories reines des Grammys ? Quelques heures après la fin de la 63ème cérémonie des Grammy Awards, il est temps de faire un petit récap' pour ceux qui n'ont pas veillé toute la nuit pour découvrir les gagnants de la grand-messe américaine de la musique. Voici les gagnants dans les quatre catégories reines des Grammys : Album de l'année : folklore, Taylor Swift

: folklore, Taylor Swift Enregistrement de l'année : Everything I Wanted, Billie Eilish

: Everything I Wanted, Billie Eilish Chanson de l'année : I Can't Breathe, Dernst Emile II, H.E.R. et Tiara Thomas

: I Can't Breathe, Dernst Emile II, H.E.R. et Tiara Thomas Révélation de l'année : Megan Thee Stallion

11:14 - Billie Eilish, 19 ans et.. 7 Grammy Awards L'an passé, lors des Grammy Awards 2020, Billie Eilish avait raflé les cinq trophées les plus importants de la cérémonie américaine. Cette année, la jeune artiste de 19 ans récolte encore deux nouveaux prix, celui de meilleur enregistrement de l'année pour la chanson Everything I Wanted et celui de meilleure chanson de film pour No Time To Die, titre extrait de la bande-originale du James Bond du même nom... qui n'est toujours pas encore sorti au cinéma.

10:58 - Quels artistes ont chanté aux Grammy Awards ? Les Grammy Awards 2021 ont été riches en récompenses évidemment, mais aussi en performances live. Plusieurs artistes avaient fait le déplacement, quand d'autres avaient pré-enregistré leur show. Aussi, tout au long de la soirée, se sont produits : Harry Styles, Bad Bunny, Cardi B, Megan Thee Stallion, BTS, Billie Eilish, Doja Cat, Taylor Swift, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin ou encore Post Malone.

10:45 - Post Malone sur la scène des Grammy Awards Nommé dans les catégories meilleur enregistrement de l'année (titre remporté par Billie Eilish), meilleur album (remporté par Taylor Swift) et chanson de l'année pour Circles (décroché par H.E.R. et I can't breathe), le rappeur Post Malone a pu se produire sur la scène des Grammy Awards cette nuit. Revivez sa performance :

10:33 - Un Grammy pour la fille de Beyoncé Les Grammy Awards 2021 auront porté Beyoncé au sommet. Queen B repart avec deux trophées, et devient l'artiste féminine la plus récompensé de cette cérémonie, avec vingt-huit victoires. "En tant qu’artiste, je pense que c’est mon travail et notre travail à tous de refléter notre époque et c’est une période tellement difficile. Donc j’ai voulu élever, encourager et célébrer tous les beaux rois et reines noirs qui continuent à m’inspirer et à inspirer le monde entier", a-t-elle déclaré lors de son discours de remerciements, évoquant une autre gagnante de la soirée : sa fille, Blue Ivy Carter, avec qui Beyoncé remporte le Grammy du meilleur clip pour Brown Skin Girl. "Je sais que ma fille regarde à la télévision. Félicitation, je suis vraiment fière de toi et je suis tellement honorée d’être ta maman", a déclaré la chanteuse.

10:21 - Qui est Trevor Noah, présentateur des Grammys ? Cette nuit, le chef d'orchestre des Grammy Awards 2021 était l'humoriste sud-africain Trevor Noah. Né le 20 février 1984 à Johannesbourg, l'acteur, humoriste et animateur de télévision s'est fait connaître aux Etats-Unis en reprenant les rênes du Daily Show, émission américaine culte de la chaîne Comedy Central. Un vent de fraicheur pour la chaîne et une voix qui porte, dans une Amérique divisée par le mandat de Trump ou les violences policières. Pour Trevor Noah, présenter les Grammy Awards représentait un sacré défi. "Une cérémonie de récompenses, c'est très différent du Daily Show. Vous vous adressez à un public plus large (...). Je ne suis pas là pour parler de politique, mais de musique. C'est ça, être un humoriste", expliquait-il au magazine Billboard avant la cérémonie. Here We Go! #Grammys ???? @KevinMazur @GettyVIP pic.twitter.com/OJ7U47POLv — Trevor Noah (@Trevornoah) March 15, 2021

10:09 - Une nouvelle bande-annonce pour Cruella Si les Grammy Awards ont, comme chaque année, récompensé les artistes ayant marqué 2020, la cérémonie aura également été l'occasion pour Disney de dévoiler une nouvelle bande-annonce de son prochain film, Cruella. Un spot publicitaire qui n'est pas passé inaperçu. Meet the Queen of Mean #Cruella ???????? pic.twitter.com/KXL3ZozV9D — Cruella (@cruella) March 15, 2021

09:53 - La performance de Doja Cat aux Grammy Awards La rappeuse Doja Cat, nommée dans la catégorie meilleur enregistrement de l'année (trophée décroché par Billie Eilish), révélation de l'année (catégorie qui a récompensé Meghan Thee Stallion) et meilleure performance pop (remporté par Harry Styles), s'est produite sur la scène des Grammy Awards 2021, reprenant son titre Say So. Revivez sa performance :

09:40 - Les messes-basses de Harry Styles et Taylor Swift intriguent C'est l'une des images les plus commentées de ces Grammy Awards 2021 sur les réseaux sociaux : Harry Styles et Taylor Swift, tous les deux gagnants d'un trophée, chuchotant et riant loin des caméras. Une discussion mystérieuse entre les deux ex, qui intrigue les internautes et les médias, comme CBS, qui diffusait la cérémonie, qui fait appel aux gens sachant lire sur les lèvres pour tenter d'éclaircir le mystère... ???? CALLING ALL PROFESSIONAL LIP READERS????



Please tell us what @taylorswift13 and @HarryStyles are saying here. We MUST know. ???? pic.twitter.com/QkhP6bMAZX — CBS (@CBS) March 15, 2021

09:28 - L'émotion de Harry Styles aux Grammy Awards Harry Styles, boa autour du coup et torse nu, a ouvert cette 63ème cérémonie des Grammy Awards. Et c'est avec un autre boa qu'il est venu chercher, visiblement très ému, son trophée de meilleure performance pop en solo, pour sa chanson Watermelon Sugar. This #GRAMMYS win is ✨so golden! ✨ Celebrate Best Pop Solo Performance winner @Harry_Styles with some ????. pic.twitter.com/CF3vZPTJ7x — CBS (@CBS) March 15, 2021

09:13 - Le discours d'Anderson .Paak aux Grammys Parmi les discours marquants de la soirée des Grammy Awards, celui du chanteur Anderson .Paak. "Je voudrais dédier cette chanson à tous les être humains qui ont une voix. Si tu as une voix, n'aies pas peur de l'utiliser, parce que les gens regardent", a lancé l'artiste, qui a décroché le Grammy de la meilleure performance rap.

09:10 - Meghan Thee Stallion remercie Beyoncé Elle est l'une des grandes gagnantes de cette soirée des Grammy Awards : Meghan Thee Stallion, qui a décroché le prestigieux trophée de la "révélation de l'année", mais aussi "meilleure performance rap" pour Wap avec Cardi B et de la "meilleure chanson rap" pour le remix de Savage avec Beyoncé. "La musique a aidé beaucoup d'entre nous à traverser cette pandémie", a notamment lancé la rappeuse, remerciant, émue, Queen B sur scène à ses côtés. What would @Beyonce do? Definitely win big at The #GRAMMYs! ???? Congratulations to @theestallion and Beyoncé for Best Rap Song ✨ pic.twitter.com/EsijjKNodj — CBS (@CBS) March 15, 2021

09:02 - L'événement BTS aux Grammy Awards C'est une grande première pour le phénomène de la K-Pop sud-coréenne : se produire sur la scène des Grammy Awards ! C'est pourtant ce qu'on fait cette nuit les sept membres de BTS, formation qui bat tous les records, nommée dans la catégorie meilleure performance de groupe (remportée par Lady Gaga et Ariana Grande), qui s'est produite au Staple Center, reprenant leur tube Dynamite. ???? Shining through the city with a little funk and soul????@bts_bighit #GRAMMYs pic.twitter.com/3qTKOF6dWY — CBS (@CBS) March 15, 2021