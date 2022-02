Victoires de la musique 2022 : tout savoir sur la cérémonie

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Les 37èmes Victoires de la musique, qui seront présidées par Stromae, auront lieu en février à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

[Mis à jour le 02 février 2022 à 17h45] Qui mieux que Stromae comme Président de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique ? Les organisateurs de la soirée, qui se tiendra le vendredi 11 février, annoncent que c'est bien le chanteur belge qui présidera l'événement, retransmis sur France 2 et France Inter. Une cérémonie qui sera présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne, depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris.

Au programme cette année, comme l'an passé (ou presque), les artistes seront récompensés dans huit catégories différentes : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. Mardi 10 janvier 2021, les organisateurs de la cérémonie ont dévoilé la liste des nommés aux Victoires de la musique 2022.

S'il faudra attendre le 11 février pour découvrir le nom des lauréats, déjà, des artistes dominent ces nominations : c'est le cas de Clara Luciani et Orelsan, avec quatre nominations chacun. Arrive ensuite le groupe Feu! Chatterton, en compétition dans trois catégories.

Découvrez la liste complète des nommés aux Victoires de la musique 2022 dans chacune des catégories :

Artiste masculin :

Julien Doré

Feu! Chatterton

Orelsan

Artiste féminine :

Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

Révélation masculine :

Chien noir

Myd

Terrenoire

Révélation féminine :

L'Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue

Album :

Brûler le feu - Juliette Armanet

Civilisation - Orelsan

Cœur - Clara Luciani

Géographie du vide - Hubert-Félix Thiéfaine

Palais d'argile - Feu! Chatterton

Chanson de l'année :

Bruxelles je t'aime - Angèle

Le dernier jour du disco - Juliette Armanet

L'odeur de l'essence - Orelsan

Monde nouveau - Feu! Chatterton

Respire encore - Clara Luciani

Concert :

Hervé

Ben Mazué

Woodkid

Création audiovisuelle :

Bruxelles, je t'aime - Angèle

Le reste - Clara Luciani

Montre jamais ça à personne - Orelsan

Quels artistes ont marqué cette année 2021 ? Pour le savoir, rendez-vous le 11 février 2022 pour la 37ème cérémonie des Victoires de la musique, qui aura lieu à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Une soirée diffusée en direct sur France 2, comme chaque année, et qui récompensera les artistes ayant marqué l'actualité musicale de ces derniers mois.

Cette année, comme l'an passé, les artistes sont nommés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. Petite nouveauté donc par rapport à l'année dernière, la catégorie Concert fait son retour dans la liste, mais englobera les deux dernières années, en raison des annulations liées à la pandémie de Covid-19.

Une situation sanitaire qui avait également bouleversé dès l'année dernière la catégorie Révélations de l'année, devenue non mixte (auparavant Révélation scène et Album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine".

Pour les Victoires de la musique 2022, le public pourra une fois de plus voter dans deux catégories : celle de la Chanson originale et celle de la Création audiovisuelle. Les votes seront ouverts du 10 janvier 2022 à 20 heures au 10 février 2022 à 20 heures, à la veille de la cérémonie. Il est possible de voter sur le site de France Télévisions. Pour les autres catégories, les votes sont confiés à un collège de votants, composé de 900 personnes, professionnels de la filière musicale et membres "hors industrie musicale", recrutés sur lettre de motivation.

Comme chaque année, le public pourra décider du lauréat de plusieurs catégories. Pour les Victoires de la musique 2022, chacun peut voter une fois (un vote pour une adresse mail), à partir du 10 janvier 2022 à 20 heures au 10 février 2022 à 20 heures, à la veille de la cérémonie. Il est possible de voter pour vos artistes préférés dans les catégories Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle de l'année. Les votes sont ouverts et accessibles sur le site de France Télévisions, par ici !

Le palmarès complet de la 36ème cérémonie des Victoires de la musique a été dévoilé tout au long de la soirée, en direct depuis la Seine Musicale. Retrouvez ci-dessous les gagnants des trophées des huit catégories :