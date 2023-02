Victoires de la musique 2023 : nommés, favoris... Comme un air de déjà vu

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. La 38ème cérémonie des Victoires de la musique se tient ce vendredi 10 février 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

[Mis à jour le 10 février 2023 à 10h38] Dernière ligne droite avant la 38ème cérémonie des Victoires de la musique, qui a lieu ce vendredi 10 février 2023. Présentée par Laury Thilleman, pour la troisième fois consécutive, la cérémonie sera présidée par le chanteur Calogero et retransmise, en direct de la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. A noter également qu'une Victoire de la musique d'honneur sera remise dans la soirée à Serge Lama, pour l'ensemble de sa carrière. Un "dernier coucou fort agréable de la profession", selon ses propres mots dans le JDD dimanche dernier.

Cette année encore, la liste des nommés aux Victoires de la musique auront valu aux organisateurs de la grand messe de la musique francophone nombre de critiques. Où est le rap, pourtant incontournables dans les oreilles des Français ? Où est la diversité, quand le trio de tête des nominations est aussi habituel ? La seule surprise pourra, éventuellement, résider dans les catégories révélations, mettant en avant de jeunes artistes. Alors, les Victoires de la musique 2023, qui se veulent prôner la diversité de la musique francophone, sont-elles, encore, passées à côté d'une nécessaire remise en question ?

Qui sont les favoris des Victoires de la musique ?

Si les gagnants des Victoires de la musique seront connus tout au long de la cérémonie, vendredi 10 février, plusieurs grands favoris se dégagent déjà. Avec quatre nominations (Artiste masculin, Chanson originale pour L'enfer, Album et Création audiovisuelle), c'est Stromae qui s'affiche comme étant le grand favori de la soirée, porté par son dernier album, Multitude, paru le 4 mars 2022. Vient ensuite le rappeur Orelsan, grand habitué des Victoires de la musique, nommé dans trois catégories (Chanson originale et Création audiovisuelle pour La Quête, et Concert), puis Bigflo et Oli, Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué, Angèle, Pomme, Clara Luciani, Juliette Armanet et Pierre de Maere, chacun en compétition dans deux catégories.

La liste des nommés aux Victoires de la musique 2023

ARTISTE MASCULIN

BigFlo & Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Stromae

ARTISTE FEMININE

Angèle

Izïa

Pomme

REVELATION MASCULINE

Pierre De Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

REVELATION FEMININE

Mentissa

November ultra

Emma Peters

ALBUM

By your side - Jeanne Added

Consolation - Pomme

Éphémère - Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Multitude - Stromae

Nonante-cinq la suite - Angèle

CHANSON ORIGINALE

Cœur - Clara Luciani

Flamme - Juliette Armanet

L'enfer - Stromae

La quête - OrelSan

Un jour je marierai un ange - Pierre De Maere

CONCERT

Juliette Armanet - Brûler le feu tour

Clara Luciani - Respire encore tour

OrelSan - Civilisation tour

CREATION AUDIOVISUELLE

Coup de vieux - BigFlo & Oli feat. Julien Doré

Fils de joie - Stromae

La quête - OrelSan

Quels artistes chanteront aux Victoires de la musique ?

Comme chaque année, sur la scène de la Seine musicale, défileront nombre d'artistes en compétition, venus défendre leur chanson. A la fin de la soirée, au terme de toutes ces prestations musicales, la Victoire de la Chanson originale sera remise à l'un des artistes, plébiscité par les téléspectateurs qui auront pu voter toute la soirée (voir plus bas).

Quelles sont les catégories des Victoires de la musique 2023 ?

En 2023, comme l'an passé, les artistes seront nommés dans huit catégories différentes : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. A été conservée donc, la nouveauté de l'année dernière : la catégorie Concert, qui a fait son retour dans la liste, mais englobait les deux dernières années, en raison des annulations liées à la pandémie de Covid-19. Une situation sanitaire qui avait également bouleversé dès 2021 la catégorie Révélations de l'année, devenue non mixte (auparavant Révélation scène et Album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine".

Qui vote aux Victoires de la musique 2023 ?

Pour les Victoires de la musique 2023, le public a une fois de plus la possibilité de voter dans la catégorie de la Chanson originale de l'année. Les votes seront ouverts jusqu'à la veille de la cérémonie. Il sera possible de voter sur le site de France Télévisions, une fois par jour, avec une adresse mail. Pour les autres catégories, les votes sont confiés à un collège de votants, composé de 900 personnes, professionnels de la filière musicale et membres "hors industrie musicale", recrutés sur lettre de motivation.

Le palmarès des Victoires de la musique 2022

Tout au long de la soirée, les artistes nommés ont été récompensés dans les huit catégories que comptaient les Victoires de la musique 2022. Voici le palmarès complet de cette 37ème cérémonie :