Victoires de la musique 2021 : gagnants, moments forts, vidéos... Revivez la cérémonie

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Les 36èmes Victoires de la musique ont eu lieu ce vendredi soir à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Palmarès, prestations en vidéo, moments marquants... Revivez la cérémonie.

00:17 - Qui sont les grands gagnants des Victoires de la musique ? FIN DU DIRECT - Pour cette édition 2021, la soirée s'annonçait riche en surprises. Mais finalement, les lauréats restent assez logiques. En compétition dans trois catégories, c'est Benjamin Biolay, qui était le grand favori de la soirée, a confirmé son succès en décrochant deux trophées, celui d'Artiste et d'Album de l'année. Yseult et Julien Doré, également favoris avec deux nominations, repartent chacun avec leur Victoire de la musique. Pomme a été sacrée Artiste féminine de l'année, quand Hervé restera la Révélation masculine 2021. 00:06 - Jean-Louis Aubert clôture la soirée Après un "maintenant bamboche !" rageur de Benjamin Biolay, vainqueur de deux Victoires de la musique ce soir, c'est Jean-Louis Aubert, président de la cérémonie, qui a la charge de la clôturer en interprétant son tube Voilà c'est fini. 00:03 - L'Album de l'année est.. Cinq albums étaient en lice pour la catégorie Album de l'année de ces Victoires de la musique 2021 : Aimée - Julien Doré ; Grand Prix - Benjamin Biolay ; Lundi Méchant - Gaël Faye ; Mesdames - Grand Corps Malade et Paradis - Ben Mazué. Et c'est Benjamin Biolay qui décroche le trophée, quelques minutes après avoir décroché celui d'Artiste de l'année. Une deuxième victoire sur les trois nominations pour le grand favori de la soirée. 12/02/21 - 23:56 - Yseult est la Révélation féminine Comme chez les hommes, elles étaient trois femmes à êtres nommées dans la catégorie Révélation féminine de l'année : Yseult, Clou et Lous and the Yakuza. Et c'est Yseult qui, logiquement, décroche la Victoire de la musique 2021, après sa sublime performance quelques minutes plus tôt. C'est en larmes et devant un petit public debout que "la vieille meuf" comme elle se définit, monte sur scène pour remercier "papa, maman", ses frères... "C'est chaud de ouf", lance-t-elle, "qui l'aurait cru ? à part mes potes ? La réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en temps que femme noire. En temps que femme grosse", ajoute l'artiste. "Le chemin est long est sinueux, mais on va y arriver (...) Ma colère est légitime. Notre colère est légitime. Notre combat est sinueux, soyons unis." 12/02/21 - 23:51 - Lous and the Yakuza sur scène C'est au tour de Lous and the Yakuza, nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année face à Yseult et Clou, de s'avancer sous les projecteurs des Victoires de la musique pour interpréter son titre Quatre heures du matin, extrait de son album Gore, entourée de choristes. 12/02/21 - 23:47 - L'Artiste féminine est.. Dans la catégorie Artiste féminine, trois femmes étaient nommées : Aya Nakamura, Suzane et Pomme. Et c'est cette dernière, lauréate l'an passé de la Victoire de l'Album révélation, qui remporte cette année celle de la catégorie reine, celle d'Artiste féminine de l'année. "Suzane et Aya je vous admire énormément et je suis hyper honorée d'avoir été nommée à vos côtés", explique la jeune femme, qui en profite pour balancer sur #Musictoo et appeler à la libération de la parole. 12/02/21 - 23:44 - Pomme défend sa place aux Victoires Sera-t-elle élue Artiste féminine de l'année ? Le jeune chanteuse Pomme est sur la scène des Victoires de la musique pour reprendre Grandiose, titre extrait de son album Les Failles, qui lui valait l'année dernière le trophée de l'Album révélation. ???? Bravo à @Pommeofficial sacrée "artiste féminine" de l'année ! #Victoires2021



▶️ https://t.co/3S4G7rnEhW pic.twitter.com/jepcaEFAAB — France 2 (@France2tv) February 12, 2021 12/02/21 - 23:37 - Hervé est la Révélation masculine de l'année Noé Preszow, Hatik ou Hervé ? Ces trois jeunes talents étaient en compétition dans la catégorie disputée de la Révélation masculine de l'année. Et c'est Hervé, fort du succès de son album Hyper, qui remporte la Victoire de la musique 2021. "C'était une année spéciale (...) On a tout donné, on a rien lâché (...) Parti de rien je suis, je suis là, et j'en suis très très très heureux, merci beaucoup", lance Hervé, les larmes aux yeux. Bravo à #Hervé, sacré "révélation masculine" de l'année ! #Victoires2021



▶️ https://t.co/3S4G7rnEhW pic.twitter.com/t7aVWmnQc8 — France 2 (@France2tv) February 12, 2021 12/02/21 - 23:33 - Noé Preszow, douceur aux Victoires C'est maintenant au tour de Noé Preszow de défendre sa place aux Victoires de la musique 2021. Le chanteur, nommé dans la catégorie Révélation masculine face à Hervé et Hatik interprète, entouré de ses musiciens et guitare en main, son titre Que tout s'danse, extrait de son dernier EP, Ca ne saurait tarder. 12/02/21 - 23:26 - Hatik sur scène aux Victoires Hatik, nommé dans la catégorie Révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique 2021, vient d'arriver sur scène pour chanter Mer, son single sorti ce vendredi. Vêtu d'un smoking rose, le jeune chanteur, qui a percé avec son titre Angela, est entouré d'une dizaine de danseurs... statiques. 12/02/21 - 23:21 - Jean-Louis Aubert chante "Où me tourner" Jean-Louis Aubert, président de ces 36ème Victoires de la musique, est de retour sur scène pour interpréter Où me tourner, extrait de son dernier album, Refuge, sorti en 2019. Le chanteur a eu le droit à son magnéto retour sur sa carrière. 12/02/21 - 23:16 - Clou aux Victoires de la musique La chanteuse Clou, nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année lors de ces Victoires de la musique 2021, interprète maintenant sa chanson Jusqu'ici tout va bien, vêtue d'un costume rose à paillettes à faire pâlir ABBA, le tout dans un décor tout aussi acidulé. 12/02/21 - 23:13 - Le cri d'alarme des intermittents Ces Victoires de la musique allaient forcément avoir une dimension politique. "Au nom des artistes, au nom de celles et ceux que vous entendez ce soir et au nom des membres de l'orchestre des Victoires de la musique (...) des dizaines de milliers d'intermittents du spectacle (...)", un membre de l'orchestre de la cérémonie a pris la parole pour interpeller Roselyne Bachelot. "Madame la ministre de la Culture, n'entendez vous pas ? (...) Comment vivre sans exercer son art quand c'est le choix de toute une vie ? (...) On a beau être dans le spectacle, il faut payer son loyer, ses facture, nourrir sa famille (...) Pourquoi refuser de prolonger l'année blanche ? (...) N'entendez-vous pas les milliers de manifestants ? (...) Nous y sommes prêts, mais qui nous paiera pour cela si le ministère de la Culture refuse ? (...) Nous irons jouer partout car c'est notre métier et notre vie (...) Ecoutez les artistes, partenaires indispensables et essentiels de notre société", a-t-il notamment lancé. 12/02/21 - 23:06 - Suzane dans son bain aux Victoires Suzane, nommée dans la catégorie Artiste féminine de l'année, est apparue dans son bain pour interpréter sa chanson L'appart vide, extrait de la réédition de son album Toï Toï, qui lui avait valu une nomination dans la catégorie Révélation scène l'année dernière. La grande @Suzanemusique #Victoires2021



▶️ https://t.co/3S4G7rnEhW pic.twitter.com/1akoQgl6Ba — France 2 (@France2tv) February 12, 2021 12/02/21 - 22:59 - Hervé enflamme les Victoires Il est nommé dans la catégorie Révélation masculine de ces Victoires de la musique 2021 : et c'est un show hyper-vitaminé que livre encore Hervé à la Seine Musicale, secouant la cérémonie sur sa chanson Si bien du mal. LIRE PLUS

Pour cette édition 2021, la soirée s'annonçait riche en surprise. Dans les huit catégories présentées à la 36ème cérémonie des Victoires de la musique, ce sont vingt artistes qui avaient été nommés. En compétition dans trois catégories, c'est Benjamin Biolay, qui était le grand favori de la soirée, a confirmé son succès en décrochant deux trophées, celui d'Artiste et d'Album de l'année. Yseult et Julien Doré, également favoris avec deux nominations, repartent chacun avec leur Victoire de la musique. Pomme a été sacrée Artiste féminine de l'année, quand Hervé restera la Révélation masculine 2021.

La liste des nommés dans les huit catégories des Victoires de la musique 2021 avait été dévoilée ce lundi 11 janvier lors d'une conférence de presse au Casino de Paris. Découvrez tous les artistes en compétition et le lauréat dans chaque catégorie, en gras :

Artiste masculin :

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine :

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine :

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Révélation féminine :

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album :

Aimée - Julien Doré

Grand Prix - Benjamin Biolay

Lundi Méchant - Gaël Faye

Mesdames - Grand Corps Malade

Paradis - Ben Mazué

Chanson originale (vote du public) :

Comment est ta peine - Benjamin Biolay

Corps - Yseult

Facile - Camélia Jordana

La maison de retraite - Michel Jonasz

Mais je t'aime - Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle (vote du public) :

Goliath - Woodkid

La Vita Nuova - Christine and the Queens

Nous - Julien Doré

Titre le plus streamé :

Ne reviens pas - Gradur et Heuss L'Enfoiré

Cette année, les artistes étaient nommés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Création audiovisuelle et Titre le plus streamé. Petite nouveauté donc par rapport à l'année dernière, la catégorie Révélations de l'année n'était plus mixte (révélation scène et album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine". En cause ? La crise sanitaire, qui a eu pour conséquence l'annulation des événements culturels, impactant donc évidemment les catégories Concert et Révélation scène de l'année. Une nouvelle catégorie a également vu le jour cette année : celle du Titre le plus streamé sur les plateformes cette année.

Pour les Victoires de la musique 2021, le public a pu voter dans deux catégories différentes : celle de la Chanson originale et celle de la Création audiovisuelle. Les votes avaient été ouvert dès l'annonce des nominations le lundi 11 janvier à 20 heures et se sont clôturés la veille de la cérémonie, le 11 février 2021, à 20 heures également. Il était possible de voter sur France.tv. Si le public est appelé aux votes pour deux catégories, qui désigne les lauréats dans les cinq autres catégories (celle du Titre le plus streamé étant déjà connu) ? Le collège de votants a été modifié l'année dernière : passant de 600 à 900 personnes, professionnels de la filière musicale et membres "hors industrie musicale", recrutés sur lettre de motivation.