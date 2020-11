NRJ Music Awards 2020 : date, artistes nommés, invités... Tout sur la cérémonie de TF1

NMA 2020. Les NRJ Music Awards auront lieu début décembre, malgré la situation sanitaire actuelle, et récompensera les artistes ayant marqué l'année.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 16h51] Comme chaque année, les NRJ Music Awards récompenseront les artistes ayant marqué ces derniers mois. La cérémonie, organisée par NRJ et TF1, aura lieu cette année le samedi 5 décembre, malgré la situation sanitaire actuelle. Compte tenu des interdictions liées à la pandémie de coronavirus en France, la grande soirée musicale se tiendra sans public, en direct de la Seine Musicale, à Boulogne, près de Paris.

Après avoir annoncé les nommés de cette cérémonie 2020, NRJ et TF1, organisateurs de la grand-messe de la musique française, ont annoncé la création cette année de deux nouvelles catégories : Collaboration Francophone de l'année et Collaboration Internationale de l'année. Du lundi 26 octobre à partir de 12 heures et jusqu'au 4 décembre 14 heures, le public peut voter pour ses artistes et titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr, une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories.

Pour cette édition 2020, les artistes nommés aux NRJ Music Awards sont différenciés en quatorze catégories, dont les gagnants seront connus au fil de la soirée. Voici la liste des artistes nommés dans chacune des catégories :

Artiste Féminine Francophone de l'année

AMEL BENT

AYA NAKAMURA

CAMELIA JORDANA

CARLA BRUNI

CLARA LUCIANI

LOUANE

WEJDENE

Artiste Féminine Internationale de l'année

AVA MAX

BILLIE EILISH

DUA LIPA

LADY GAGA

MILEY CYRUS

SIA

TONES & I

Artiste Masculin Francophone de l'année

AMIR

DADJU

GIMS

JULIEN DORÉ

KENDJI GIRAC

M. POKORA

VIANNEY

Artiste Masculin International de l'année

HARRY STYLES

JASON DERULO

JUSTIN BIEBER

LEWIS CAPALDI

SHAWN MENDES

THE WEEKND

Révélation Francophone de l'année

ALLIEL

HATIK

SOOLKING

SQUEEZIE

TAYC

WEJDENE

Révélation Internationale de l'année

DOJA CAT

KAROL G

MASTER KG

NEA

TOM GREGORY

ZOE WEES

Groupe / Duo de l'année Francophone

BOULEVARD DES AIRS

INDOCHINE

TRYO

VITAA & SLIMANE

Groupe / Duo International de l'année

BLACK EYED PEAS

BTS

IMAGINE DRAGONS

MAJOR LAZER

MAROON 5

ONE REPUBLIC

Chanson Francophone de l'année

Jusqu'au bout – AMEL BENT x IMEN ES

La fête – AMIR

Facile – CAMÉLIA JORDANA

Angela – HATIK

Nos célébrations – INDOCHINE

Tahiti – KEEN'V

Désolé pour hier soir – TRYO feat. Mc Fly & Carlito

Avant toi – VITAA & SLIMANE

Chanson Internationale de l'année

Kings & Queens – AVA MAX

Ritmo – BLACK EYED PEAS & J BALVIN

Physical – DUA LIPA

Savage Love – JAWSH 685 & JASON DERULO

Tusa – KAROL G feat. N ICKI MINAJ

Before you go – LEWIS CAPALDI

Jerusalema – MASTER KG

Blinding Lights – THE WEEKND

Collaboration Francophone de l'année

AMEL BENT x IMEN ES (Jusqu'au bout)

BIGFLO & OLI feat. BON ENTENDEUR (Coup de Blues/Soleil)

GIMS & STING (Reste)

GRAND CORPS MALADE & CAMILLE LELLOUCHE (Mais je t'aime)

LARTISTE & CAROLIINA (Comme Avant)

SOOLKING feat. DADJU (MELEĞIM)

Collaboration Internationale de l'année

ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER (Stuck with U)

BLACK EYED PEAS & J BALVIN (Ritmo)

DAVID GUETTA & SIA (Let's Love)

JAWSH 685 & JASON DERULO (Savage Love)

KAROL G x NICKI MINAJ (Tusa)

LADY GAGA x ARIANA GRANDE (Rain on me)

Clip de l'année

Say so – DOJA CAT

Physical – DUA LIPA

Pendant 24h – GRAND CORPS MALADE et SUZANE

Watermelon Sugar – HARRY STYLES

Nous – JULIEN DORÉ

Rain on me – LADY GAGA x ARIANA GRANDE

Donne-moi ton cœur – LOUANE

À nos héros du quotidien – SOPRANO

Blinding Lights – THE WEEKND

Ça ira – VITAA & SLIMANE

DJ de l'année

CALVIN HARRIS

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

KYGO

OFENBACH

REGARD

ROBIN SCHULZ

La cérémonie, organisée par NRJ et TF1, récompensera, comme tous les ans, les artistes ayant marqué l'année. Le tout présenté par Nicos Aliagas. Mais compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de la pandémie de coronavirus en France, cette édition promet d'être quelque peu spéciale. Aussi, TF1 annonce que les NRJ Music Awards 2020 auront lieu exceptionnellement à Paris, à la Seine Musicale, "sous un format différent".

Le rendez-vous est donné : la cérémonie se déroulera en direct, dès 21h05, le samedi 5 décembre 2020. Il y a fort à parier que pour être en accord avec les interdictions liées au Covid-19, le public sera moins nombreux que les années précédentes, organisées au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Quels artistes se produiront sur la scène des NRJ Music Awards ? Qui sera nommé ? Les annonces devraient être communiquées prochainement.

Une fois de plus, le tapis rouge des NRJ Music Awards devrait attirer tous les regards, puisque de nombreux artistes invités ont confirmé leur participation. Aussi, ils seront une vingtaine à se produire sur la scène de la cérémonie, tout au long de la soirée :

DUA LIPA

ANGELE

LOUANE

AMEL BENT & IMEN ES

SIA

BLACK EYED PEAS

DAVID GUETTA

INDOCHINE

GIMS

KENDJI GIRAC

VIANNEY

JULIEN DORÉ

AMIR

GRAND CORPS MALADE / CAMILLE LELLOUCHE

VITAA & SLIMANE

M. POKORA

DADJU

BENJAMIN BIOLAY

HATIK

ALLIEL

SQUEEZIE / GAMBI

WEJDENE

TAYC

Comme chaque année, les NRJ Music Awards récompensent les artistes phares de ces derniers mois. Et pour ce faire, c'est le public qui est appelé aux votes dès le lundi 26 octobre 2020 pour désigner ses artistes ou ses titres préférés, sur les sites nrj.fr et mytf1.fr. Chaque internaute peut ainsi voter une fois par jour dans chaque catégorie, jusqu'à la veille de la cérémonie, donc le vendredi 4 décembre 2020. L'an passé, le public avait l'opportunité de départager les nommés dans une nouvelle catégorie, révélée pendant l'émission, en votant en direct par téléphone et SMS toute la soirée.

