La chanson de l'année 2021 : date, chansons... Tout sur la soirée de TF1

LA CHANSON DE L'ANNEE. 18 titres sont en compétition dans l'émission "La chanson de l'année" 2021, qui aura lieu ce samedi 5 juin à 21h05 sur TF1, depuis le Château de Chambord.

[Mis à jour le 03 juin 2021 à 11h55] La Chanson de l'année est de retour pour une édition 2021 ! Le grand show de TF1 aura lieu ce samedi 5 juin à partir de 21h05, depuis le Château de Chambord. L'émission sera présentée, comme chaque année, par Nikos Aliagas. Après plus d'un an de pandémie de Covid-19 et une édition 2020 spéciale, sans public, dans les jardins du Palais royal, La chanson de l'année proposera cette année "une scénographie exceptionnelle avec un véritable son et lumière devant le Château de Chambord et avec des feux d'artifices et des jets d'eau dignes de Las Vegas", peut-on lire dans un communiqué de presse de TF1.

Durant cette soirée de gala, de nombreux artistes défileront sur la scène installée dans l'ancienne demeure de François Ier, "interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits", est-il ajouté dans le même document. Et comme La chanson de l'année est une compétition, au total, 18 chansons seront soumises aux votes du public, ouverts aux téléspectateurs durant la soirée.

Ils seront donc 18 artistes ou duos à être en compétition avec leur morceau qui décrochera le titre de La chanson de l'année 2021. Voici la liste des nommés :

Julien Doré - Nous

Grand Corps Malade & Louane - Derrière le brouillard

Clara Luciani - Le reste

Amel Bent x Hatik - 1,2,3

Patrick Fiori et Florent Pagny - J'y vais

Kendji Girac - Évidemment

Jérémy Frérot - Un homme

Vianney - Pour de vrai

Gims - Jusqu'ici tout va bien

Camélia Jordana - Silence

Amir et Indila - Carrousel

Wejdene - Coco

Vitaa et Slimane - De L'or

M. Pokora et Dadju - Si on disait

Pomme - Les Cours d'Eau

Louane - Donne-moi ton cœur

Tayc - Le temps

Eddy de Pretto - Bateaux-Mouches

Tout au long de la soirée, de nombreux artistes se produiront sur la scène de La chanson de l'année, à savoir : Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Hatik, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Gims, Camélia Jordana, Amir, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Dadju, Pomme, Tayc, Eddy de Pretto, Francis Cabrel, Raphaël, Bénabar, Calogero, Clément Albertini, Patrick Bruel, Julien Clerc, Benjamin Biolay & Adé, Camille Schneyder, Ben Mazué et Claudio Capeo.

Le vainqueur de La chanson de l'année 2021 sera, comme chaque année, élu par les téléspectateurs de TF1. Le public pourra voter tout au long de la grande soirée de gala animée par Nikos Aliagas, dès le début de l'émission à 21h05 et le prix sera annoncé à la fin du show.

En 2020, lors d'une édition très spéciale de La chanson de l'année, c'est le tube Avant toi, interprété par Vitaa & Slimane, qui avait remporté la victoire, accordée au duo par les votes du public. Un morceau récompensé après avoir totalisé en 2020 près de 28 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 12 millions de vues sur Youtube. Le single est tiré de VersuS, album né d'une collaboration entre les deux artiste déjà lauréats de la Victoire de la musique de la meilleure chanson originale avec un autre extrait cet hiver, Ça va, ça vient.

En 2019, c'est Amir qui avait décroché le titre de Chanson de l'année avec le titre Longtemps, s'imposant ainsi sur des chansons comme Tout oublier d'Angèle, Copines d'Aya Nakamura ou Tiago de Kendji Girac.