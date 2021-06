La chanson de l'année 2021 : quel gagnant sur TF1 ? La liste des titres nommés

19:23 - "La chanson de l'année", c'est ce soir sur TF1 !

La Chanson de l'année est de retour, en public, pour une édition 2021 ! Le grand show de TF1 aura lieu ce samedi 5 juin à partir de 21h05, depuis le mythique Château de Chambord. L'émission sera présentée, comme chaque année, par Nikos Aliagas. Après plus d'un an de pandémie de Covid-19 et une édition 2020 spéciale, sans public, dans les jardins du Palais royal, La chanson de l'année proposera cette année "une scénographie exceptionnelle avec un véritable son et lumière devant le Château de Chambord et avec des feux d'artifices et des jets d'eau dignes de Las Vegas", peut-on lire dans un communiqué de presse de TF1. L'émission est également à suivre avec nous, sur Linternaute.com !