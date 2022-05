La chanson de l'année 2022 : quelle date pour l'enregistrement de l'émission de TF1 ?

CHANSON DE L'ANNEE. L'émission annuelle de TF1 est de retour en juin 2022 avec une édition en public et dans un endroit différent. Toutes les infos.

La chanson de l'année les pieds dans le sable ! Le grand show annuel de TF1 annonce son retour, en public et dans un environnement totalement différent : exit le château de Chambord où avait lieu l'édition précédente, bienvenue sur les plages du Mourillon, à Toulon. L'enregistrement de La chanson de l'année 2022 aura lieu le 3 juin, dès 21 heures. Près de 10 000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit et ouvert à tous. "Nous avons cherché à innover après avoir investi, les années précédentes, des lieux plus historiques car sans public. On nous a montré le cadre magnifique des plages du Mourillon et nous avons senti une véritable envie de la part de la ville de nous accueillir dans les meilleures conditions", explique Mathieu Vergne, producteur de La chanson de l'année, interrogé par Var Matin.

Pour l'heure, la date de diffusion de l'émission sur TF1 n'a pas été indiquée, même si La chanson de l'année devrait être programmé au mois de juin également. Nikos Aliagas, présentateur historique du show diffusé depuis 2014, reprendra donc les rênes de La chanson de l'année et accueillera une pléiade d'artistes, parmi lesquels Bigflo et Oli pour leur grand retour, Angèle, Jul, Clara Luciani, Amir, Juliette Armanet ou le DJ Kungs, indique Le Parisien.