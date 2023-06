La chanson de l'année 2023 : la date et les artistes en compétition

CHANSON DE L'ANNÉE. La traditionnelle cérémonie de TF1, "La chanson de l'année", se tiendra en juin 2023. Découvrez la liste des chansons en compétition.

Quel titre sera sacré Chanson de l'année 2023 ? Pour le savoir, TF1 donne rendez-vous pour sa traditionnelle soirée de La Chanson de l'année le samedi 17 juin prochain, dès 21h10. Présentée, une nouvelle fois, par Nikos Aliagas, cette soirée verra les 14 chansons en compétition départagées par les téléspectateurs, qui éliront leur titre préféré.

Pour cette nouvelle édition, TF1 promet par ailleurs qu'"en plus du prix de La Chanson de l'année, des surprises et des nouveautés feront leur apparition cette année." A noter que, comme tous les ans dans La Chanson de l'année, plusieurs artistes français et internationaux interpréteront leurs titres et formeront des duos inédits. Alors, quel titre succèdera à Rétine, d'Amir, vainqueur l'an passé ?