Fnac Live Festival : l'édition 2020 annulée, des concerts alternatifs

La dixième édition du Fnac Live Festival, qui devait se tenir du 1er au 3 juillet, a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. La radio France Inter propose une programmation spéciale.

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 11h04] Le Fnac Live Festival devra attendre un an pour souffler sa dixième bougie. L'événement gratuit parisien, qui devait se tenir du 1er au 3 juillet, a été annulé en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, comme tous les festivals et concerts cet été. Autant de rendez-vous musicaux annulés, à qui France Inter a décidé de venir en aide dans les prochains mois. Ce week-end, la radio publique propose une programmation spéciale Fnac Live Festival, le temps d'une semaine.

Du Lundi 29 juin au jeudi 2 juillet, de 21 heures à 22 heures, France Inter propose quatre soirées présentées par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, avec notamment la rediffusion de concerts enregistrés lors de précédentes éditions du Fnac Live : Ibeyi, Radio Elvis, Sage, Gaël Faye, Loyle Carner ou Delgres… Vendredi 3 juillet, de 21 heures à 23 heures est organisé un concert en public (qui affiche déjà complet) et en direct du studio 104, présenté par Matthieu Conquet, avec Dominique A, Bertrand Belin et Malik Djoudi. Une solution alternative pour célébrer, malgré tout, ce week-end de fête et de musique.

Tout l'été, France Inter soutien les festivals. La semaine prochaine : Fnac Live Paris pic.twitter.com/jap1RiXZh3 — France Inter Presse (@inter_presse) June 25, 2020

Le Fnac Live Festival 2020 annulé

Les organisateurs de l'événement gratuit parisien ont annoncé mercredi 15 avri que l'édition 2020, qui devait se tenir début juillet, est annulée. "À la suite des annonces du président de la République relatives à l'interdiction des rassemblements de publics jusqu'à la mi-juillet 2020, la Fnac et la Ville de Paris, co-organisateurs du festival Fnac Live Paris, annoncent l'annulation de l'édition 2020, qui devait se tenir du 1er au 3 juillet prochains sur le parvis de l'Hôtel de Ville", était-il annoncé dans un communiqué de presse.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Nous tenons à remercier pour leur engagement l'ensemble de nos partenaires, les artistes et producteurs, avec qui nous dessinions depuis plusieurs mois cette édition anniversaire, ainsi que le public pour son soutien. Le Fnac Live Paris, rendez-vous incontournable gratuit en plein cœur de Paris, a toujours eu pour ambition de soutenir et mettre en lumière la scène musicale actuelle ainsi que la diversité culturelle, rassemblant chaque année près de 100 000 festivaliers. Le contexte sanitaire actuel ne nous permet malheureusement pas, cette année, de tenir cette édition anniversaire ; nous serons néanmoins au rendez-vous pour défendre et promouvoir la création musicale lorsque les conditions nous le permettront", expliquaient les organisateurs de l'événement, devenu un incontournable de l'été musical français.