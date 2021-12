Fnac Live Paris 2021 : une édition inédite, la programmation du festival

FNAC LIVE. Après deux années blanches, le festival parisien du Fnac Live revient pour deux soirées de concerts, les 6 et 7 décembre.

Le Fnac Live festival s'adapte et propose une édition totalement inédite. Après deux années blanches, l'événement parisien, qui a traditionnellement lieu l'été sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris, se tient ces lundi 6 et mardi 7 décembre 2021. Toujours gratuite, cette édition sera doublement spéciale puisqu'elle aura lieu de façon hybride : trois concerts ont lieu ce lundi au théâtre du Châtelet à partir de 20 heures, à savoir la rockeuse Cat Power, le chanteur américain Curtis Harding et le pianiste français Sofiane Pamart. La soirée, diffusée en direct sur France Inter, rassemblera 1 600 spectateurs masqués et dotés d'un pass sanitaire.

Pour le reste des festivités du Fnac Live 2021, rendez-vous sur le site de l'Eclaireurs Fnac avec au programme : un live enregistré d'Ed Sheeran à 19 heures, mais aussi Iliona et UssaR. Le mardi 7 décembre, la programmation continue avec The Limiñanas, 47Ter, Joysad, Kungs et Lonepsi.