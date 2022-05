Fnac Live Paris 2022 : la programmation s'allonge, les infos

FNAC LIVE. Après deux années blanches, le festival parisien du Fnac Live revient en 2022 en plein cœur de la capitale.

Après deux années blanches, le festival Fnac Live reprendra ses quartiers sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris ! Annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires, l'événement gratuit parisien fêtera ses dix ans du 29 juin au 1er juillet 2022. Trois jours de concerts et de fête, qui verront une trentaine d'artistes défiler sur les deux scènes du festival, l'une sur le parvis de l'Hôtel de ville, l'autre dans ses salons.

Pour confirmer ce retour, les organisateurs du Fnac Live Paris ont dévoilé une seconde salve d'artistes qui se produiront cet été, à savoir : Kerenn Ann, Terrenoire, L'Impératrice, PR2B, Aloïse Sauvage ou encore Rouquine. Autant d'artistes qui rejoignent la programmation déjà annoncée, qui comptait Jane Birkin, Jacques, Lonny, Pierre De Maere, Bob Sinclar & Pedro Winter et Jazzy Bazz. D'autres noms de la programmation 2022 sont attendus le 31 mai prochain.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la programmation du Fnac Live 2022 n'st pas encore tout à fait complète. Les organisateurs annonceront les derniers noms de ce line up le 16 juin prochain. En attendant, voici ce que l'on connaît de la programmation, jour par jour :

Pour ce grand retour après deux années de disette et une édition spéciale cet hiver, le Fnac Live Festival est de retour sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 1er juillet 2022.