Fnac Live Paris 2022 : programmation, accès, horaires... Les infos

FNAC LIVE. Le festival Fnac Live Paris est de retour, sur le parvis de l'hôtel de ville, ce mercredi 29 juin. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement gratuit.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 12h06] C'est le grand jour pour le Fnac Live Paris ! Le festival gratuit reprend ses quartiers sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris, après deux années annulées en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires. Un retour d'autant plus important que le Fnac Live Paris fête ses dix ans du 29 juin au 1er juillet 2022. Trois jours de concerts et de fête, qui verront une trentaine d'artistes défiler sur les deux scènes du festival, l'une sur le parvis de l'Hôtel de ville, l'autre dans ses salons.

Pour célébrer comme il se doit cette décennie, les organisateurs misent sur une programmation éclectique, avec Clara Luciani, Juliette Armanet, Alpha Wann, Vitalic, Bianca Costa et Elliott Armen, mais aussi Kerenn Ann, Terrenoire, L'Impératrice, PR2B, Aloïse Sauvage ou encore Rouquine, mais aussi Jane Birkin, Jacques, Lonny, Pierre De Maere, Bob Sinclar & Pedro Winter et Jazzy Bazz.

La programmation du Fnac Live 2022 est désormais complète complète ! Voici tout le line up du Fnac Live Festival, jour par jour :

Pour ce grand retour après deux années de disette et une édition spéciale cet hiver, le Fnac Live Festival est de retour sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 1er juillet 2022.

Le Fnac Live Paris fait son retour en grande pompe en cette fin juin 2022 et compte bien attirer les foules parisiennes. Pour les trois jours de festival, les portes ouvrent à 17h15.

Comme chaque année, le Fnac Live festival se tient sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Pour accéder au festival, il existe plusieurs moyens :