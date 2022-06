Fnac Live Paris 2022 : quelle programmation jeudi ? Les infos

FNAC LIVE. Ce mercredi 29 juin, le Fnac Live Paris est de retour sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Voici toutes les infos à connaître sur le festival.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 10h49] Le retour de la fête et de la musique au cœur de Paris. Mercredi soir, le Fnac Live Paris a repris ses quartiers sur le parvis de l'hôtel de ville de la capitale, pour une première soirée explosive. Lonny, P.R2B, Chiloo, Jacques, Rouquine, L'Impératrice et Clara Luciani ont fait le show devant un parvis bondé, quand Keren Ann et Jane Birkin se sont produites sur la scène, plus intime, du salon.

Échappant aux gouttes pourtant annoncées, le Fnac Live Paris a fait carton plein pour sa soirée d'ouverture. Ce jeudi, en espérant que la pluie laisse place à la fête, sont attendus au festival : Youv Dee, Jazzy Bazz, Sam, Alpha Wann, Isha, Thylacine et Vitalic. Sur la scène du salon, à l'intérieur de l'Hôtel de ville, se produiront Florent Marchet, Bachar Mar-Khalifé et Superpoze.

La programmation du Fnac Live 2022 est désormais complète complète ! Voici tout le line up du Fnac Live Festival, jour par jour :

Pour ce grand retour après deux années de disette et une édition spéciale cet hiver, le Fnac Live Festival est de retour sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 1er juillet 2022.

Le Fnac Live Paris fait son retour en grande pompe en cette fin juin 2022 et compte bien attirer les foules parisiennes. Pour les trois jours de festival, les portes ouvrent à 17h15.

Comme chaque année, le Fnac Live festival se tient sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Pour accéder au festival, il existe plusieurs moyens :