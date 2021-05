Fête de la musique 2021 : date, restrictions Covid... Toutes les infos

FÊTE DE LA MUSIQUE. La Fête de la musique aura bien lieu en 2021 dans de nombreuses villes de France comme Paris, Lyon, Bordeaux... Toutes les infos.

Sommaire Date

Histoire

[Mis à jour le 25 mai 2021 à 11h21] Bonne nouvelle pour tous les amateurs de musique de France : la Fête de la musique 2021 aura bien lieu. Toutefois, Covid-19 oblige, les festivités seront évidemment soumises à plusieurs restrictions : les masques seront obligatoires et un couvre-feu maintenu à 23 heures. C'est ce qu'a déclaré Roselyne Bachelot dans un entretien accordé au Parisien, lundi 17 mai 2021. "On dansera, mais masqué", assure la ministre de la Culture, qui évoque une "tragédie qui a mis une partie du monde de la Culture à l'arrêt."

Aussi, selon les dires de la ministre, la Fête de la musique "se tiendra le 21 juin et ne sera pas soumise au pass sanitaire. On pourra danser mais ce sera une fête masquée avec un couvre-feu à 23 heures." Roselyne Bachelot en "appelle à la responsabilité de chacun. Le taux de 50 % de personnes vaccinées devrait être atteint, on va arriver à un niveau d'immunité important." Mercredi 12 mai dernier, la ministre de la Culture avait déjà assuré que la Fête de la musique 2021 serait maintenue. Invitée de la matinale de France Inter, Roselyne Bachelot déclarait : "Les Fêtes de la musique se tiendront le 21 juin (...) on est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment on va pouvoir déployer des mesures de sécurité." Elle expliquait déjà "qu'il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire", ce qui est "logistiquement impossible."

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2021 se déroulera le 21 juin, même si ce rendez-vous s'annonce, une fois de plus, un peu spécial dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Quoi qu'il en soit, cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées faites cette année de distanciation sociale !

C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.