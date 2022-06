"Fête de la musique 2022 : Paris, Montpellier, Lille... Que faire en France ?"

FÊTE DE LA MUSIQUE. En juin 2022, La Fête de la musique fête son quarantième anniversaire avec de nombreux événements prévus partout en France.

[Mis à jour le 16 juin 2022 à 14h46] La Fête de la musique retrouve des couleurs. Après deux ans marqués par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la musique s'apprête à refaire vibrer la France. Rendez-vous populaire et gratuit, chaque année depuis 1982, la Fête de la musique est organisée aux quatre coins du pays et célèbre donc, cette année, ses 40 ans !

"Cette édition nous donne l'occasion de revenir aux fondamentaux de la Fête de la musique, de mettre l'accent sur les principes qui ont présidé à sa création : un événement festif, populaire et spontané, qui s'adresse à tous les publics et qui vise à mettre en lumière et favoriser les pratiques amateurs", est-il souligné dans un communiqué du ministère de la Culture.

Concerts de rue, en salle de spectacle, dans les cafés, bars ou restaurants, cette année encore, de nombreux événements sont organisés.

Comme partout en France, la capitale vibrera aussi le 21 juin prochain. Des dizaines de bars, cafés, restaurants, salles de concert ou coin de rues proposeront aux habitués et aux curieux différents événements.

Musée de l'Armée : propose de découvrir ses collections en musique

Fête de la musique au Petit Palais

Auditorium de Radio France : une soirée avec l'orchestre Viva l'Orchestra.

La Fête de la musique de Fip : la radio organise un concert aux Arènes de Lutèce, avec notamment Metronomy, Ibeyi, Laurent Bardainne ou Bertrand Belin. Les réservations ouvrent ce vendredi 10 juin à 10 heures sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.

Palais-Royal : le ministère de la Culture organise une scène ouverte regroupant amateurs et professionnels, jeunes talents et musiciens confirmés, musiques actuelles, musique classique et musiques du monde, avec Julien Clerc, Anne Paceo, Sopico, DakhaBrakha ou encore Temenik Electric.

Cette année, le grand concert de La Fête de la musique, diffusé sur France 2, aura lieu à Montpellier, sur l'esplanade de l'Europe. L'entrée est gratuite, mais se fait sur inscription : il était donc possible de remplir un formulaire en ligne, sur le site de la ville hôte. Il n'aura fallu que quelques heures pour que toutes les places soient distribuées.

La soirée, qui verra défiler de nombreux artistes pendant plus de trois heures, sera animée par Garou et Laury Thillemann. Sont attendus : Bigflo & Oli, Kungs, Zaz, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Ofenbach, Dadju, Pierre de Maere ou encore claudio Capeo. Tous fêteront les quarante ans de La Fête de la musique !

A Lille aussi, on fête la musique. Le 21 juin, de nombreux événements sont prévus dans toute la ville, pendant toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Parmi les rendez-vous du soir, celui donné par ATABAK, école de samba, place de la République dès 19 heures. Le Faubourg des musiques prévoit également différents concerts dans la cour de l'école Trulin. Sur le parvis d'Euratechnologies, Le Switch est de retour dès 17 heures pour un mini festival avec différents groupes et un DJ Set.

A noter également qu'une partie du centre ville sera piétonisé dès 18 heures et les bars et restaurants pourront ouvrir une heure de plus, jusqu'à 2 heures, quand les terrasses pourront rester jusqu'à 23 heures.

Toulouse s'apprête également à vibrer au son de la Fête de la musique, avec des animations autorisées dans les espaces publics de 18 heures à 1 heure du matin. De nombreux rendez-vous spontanés sont prévus partout dans la ville.

On notera l'open air Techno avec Plein Phare, place de l'Europe dès 17 heures, une soirée brésilienne au Chorus ou le concert du COMDT (Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles) au Jardin Raymond VI dès 18 heures. Au Connexion, institution des nuits toulousaine, les fêtard pourront retrouver une soirée faite de DJ sets et de concerts, dès 18 heures également.

Le 21 juin, Marseille ne fera pas exception à la Fête de la musique avec de nombreux événements prévus toute la soirée et une partie de la nuit. Plusieurs lieux ouvrent à cette occasions leurs portes aux visiteurs, comme la Friche la Belle de Mai, le Palais Longchamp, la Cité de la Musique, ou encore l'Institut Culturel italien. A noter également différents rendez-vous dans les parcs, bars et restaurants, mais aussi dans les ports de la ville.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2022 se déroulera le mardi 21 juin. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer la musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été !

C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.

La première affiche de la Fête de la musique en 1982 © Ministère de la Culture

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.