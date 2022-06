"Fête de la musique 2022 : Paris, Lille, Marseille... Quel programme ce 21 juin ?"

FÊTE DE LA MUSIQUE. Pour le quarantième anniversaire de la Fête de la musique, de nombreux concerts sont prévus à travers la France ce mardi 21 juin. Linternaute vous propose une sélection des évènements près de chez vous.

[Mis à jour le 21 juin 2022 à 19h09] Ce mardi 21 juin 2022, la Fête de la musique célèbre ses 40 ans. Créée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, elle est devenue un évènement incontournable pour tous les amateurs de musique. Le rendez-vous marque également le début de la période estivale. Cette année, les festivités reprennent après la pandémie de Covid-19 qui a provoqué l'annulation des deux précédentes éditions. Pour le grand retour de la Fête de la musique, les organisateurs ont prévu des concerts à travers toute la France. De quoi célébrer en chanson le premier jour de l'été et le jour le plus long de l'année.

Dans la rue, les salles de spectacle, les cafés, bars ou restaurants, cette année encore, de nombreux événements sont organisés partout dans le pays. Des centaines de villes, petites et grandes, honorent ce rendez-vous populaire et gratuit. Et il y en a pour tous les goûts ! Découvrez la carte complète du ministère de la Culture, répertoriant les différents événements par ville, ainsi que notre sélection ville par ville :

Comme partout en France, la capitale vibrera aussi le 21 juin prochain. Des dizaines de bars, cafés, restaurants, salles de concert ou coin de rues proposeront aux habitués et aux curieux différents événements. Dans un communiqué de presse, la préfecture de police de Paris prévient que "les animations musicales en intérieur et sur les terrasses doivent cesser à 0h30." Toutefois, avant cette heure, voici notre sélection pour fêter la musique à Paris :

Palais de l' Elysée : comme chaque année, la demeure présidentielle ouvre ses portes pour un concert géant avec, cette année, Charlie Winston, Youssou N'Dour, Synapson, et Xenia ! 2 000 places étaient à pourvoir, pour cet événement, qui affiche complet ;

Musée de l'Armée : propose de découvrir ses collections en musique ;

Fête de la musique au Petit Palais : l'association Jeunes Talents propose une série de cinq mini-concerts de musique classique ;

Auditorium de Radio France : une soirée avec l'orchestre Viva l'Orchestra ;

La Fête de la musique de Fip : la radio organise un concert aux Arènes de Lutèce, avec notamment Metronomy, Ibeyi, Laurent Bardainne ou Bertrand Belin. Les réservations ouvrent ce vendredi 10 juin à 10 heures sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique ;

Palais-Royal : le ministère de la Culture organise une scène ouverte regroupant amateurs et professionnels, jeunes talents et musiciens confirmés, musiques actuelles, musique classique et musiques du monde, avec Julien Clerc, Anne Paceo, Sopico, DakhaBrakha ou encore Temenik Electric ;

La Villette : de 16 heures à minuit, Dour festival et Technopol proposent, au parc de la Villette, une soirée techno/house ;

Institut du Monde Arabe : l'IMA met l'Algérie à l'honneur avec une scène ouverte sur son parvis, où artistes et amateurs entonneront ensemble le répertoire emblématique algérien.

Palais de la Porte Dorée : dans le 12ème arrondissement, est organisée une soirée aux sonorités afro avec un grand concert de Vaudou Game sur la terrasse éphémère. Il sera précédé par DJ Jambo et suivi par un after au rythme afrobreat de DJ Ondi Kwa.

Le Hasard Ludique : endroit prisé par les parisiens à l'heure de l'apéro, pour cette Fête de la musique, découvrez plusieurs concerts de 19 à 22 heures, avec notamment Chien Méchant, HSRS, Baptiste Lag, puis un DJ Set jusqu'à une heure du matin.

Le Café A : une soirée qui promet de jolis moments de musique, avec les lives de Jacques B2B Miel de Montagne, PPJ et Haich Ber Na.

Cette année, le grand concert de La Fête de la musique, diffusé sur France 2, aura lieu à Montpellier, sur l'esplanade de l'Europe. L'entrée est gratuite, mais se fait sur inscription : il était donc possible de remplir un formulaire en ligne, sur le site de la ville hôte. Il n'aura fallu que quelques heures pour que toutes les places soient distribuées.

La soirée, qui verra défiler de nombreux artistes pendant plus de trois heures, sera animée par Garou et Laury Thillemann. Sont attendus : Kungs, Zaz, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Ofenbach, Dadju, Pierre de Maere ou encore claudio Capeo. Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli devaient également se rendre à Montpellier pour la Fête de la musique.

Mais, comme le rapporte France 3, les frères ont annulé leur venur, faute de temps. "On est en répétition pour le Bercy (du vendredi 24 juin ndlr.). Ça bosse jusqu'à tard. On ne pourra pas être là pour la Fête de la musique à Montpellier, parce qu'on doit être à Paris pour tout ce qui est promo, pour tout ce qui est répétition de Bercy. On est très short. C'est gâché, mais on revient très vite à Montpellier", explique Bigflo et Oli.

A Lille aussi, on fête la musique. Le 21 juin, de nombreux événements sont prévus dans toute la ville, pendant toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Parmi les rendez-vous du soir, voici notre sélection :

ATABAK : l'école de samba vous accueille place de la République dès 19 heures ;

Faubourg des musiques : sont proposés différents concerts dans la cour de l'école Trulin ;

Switch : sur le parvis d'Euratechnologies, Le Switch est de retour dès 17 heures pour un mini festival avec différents groupes et un DJ Set ;

Hospice Comtesse : dans la cour de l'édifice, plusieurs concerts, notamment les groupes John Jon et Stag Stone à 18h30 et 20 heures.

A noter également qu'une partie du centre ville sera piétonisé dès 18 heures et les bars et restaurants pourront ouvrir une heure de plus, jusqu'à 2 heures, quand les terrasses pourront rester jusqu'à 23 heures.

Toulouse s'apprête également à vibrer au son de la Fête de la musique, avec des animations autorisées dans les espaces publics de 18 heures à 1 heure du matin. De nombreux rendez-vous spontanés sont prévus partout dans la ville.

Plein Phare : open air Techno place de l'Europe dès 17 heures ;

Chorus : soirée brésilienne ;

Place Saint Aubin : l'association de quartier Saint-Aubin (BVSA) propose une série de concerts de groupes locaux, dès 18 heures et jusqu'à minuit ;

Hôtel du Département : l'école de musique A Tempo offre un concert en soutien à l'Ukraine ;

Jardin Raymond VI : concert du COMDT (Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles) ;

Connexion : les fêtard pourront retrouver dans cette institution des nuits toulousaines, pour une soirée faite de DJ sets et de concerts, dès 18 heures.

Le 21 juin, Marseille ne fera pas exception à la Fête de la musique avec de nombreux événements prévus toute la soirée et une partie de la nuit. Plusieurs lieux ouvrent à cette occasions leurs portes aux visiteurs, voici notre sélection :

Friche la Belle de Mai ;

; Palais Longchamp ;

; Cité de la Musique ;

; Institut Culturel italien.

A noter également différents rendez-vous dans les parcs, bars et restaurants, mais aussi dans les ports de la ville.

Pop, rock, jazz... A Rennes, vous aurez l'embarras du choix pour célébrer ce quarantième anniversaire de la Fête de la musique ! Au total, 16 scènes ont été éparpillées dans la ville et dans les 24 bars participants à l'événement. Parmi les nombreux rendez-vous de la capitale bretonne, ce 21 juin, plusieurs sont organisés par la mairie :

Parc du Thabor (kiosque) : pop, rap, punk et rock de 18h15 à 21h50 ;

Parc du Thabor (Théâtre de Verdure) : pop, rock et électro de 19h15 à 22h30 ;

Parc du Thabor (cloître Saint-Melaine) : chants et musiques acoustiques de 19h10 à 22h40 ;

Place du Parlement : musiques du monde et musiques actuelles de 19h à 00h20 ;

Parc d'Algarve (Blosne) : folk, rock, rap et jazz de 18h30 à 22h40;

Place Hoche : Melting Notes Orchestra et Orchestre d'Harmonie de Rennes de 19h à 21h15;

Place Sainte-Anne : Collectif Legal Shot (dub, roots et reggae) de 20h à 1h ;

Square Hyacinthe Lorette : Summer Session (musiques électroniques) de 18h à 1h ;

Carrefour Jouaust : Elemento Records et Les Ondes Scélérates (musiques électroniques) de 18h à 1h ;

Rue des Portes Mordelaises : Toucouleurs (musiques brésiliennes) déambulation de 19h à 20h puis concerts de 20h à minuit ;

Esplanade Charles-de-Gaulle : collectifs Soundclimat, Percept, Brume et Lena (musiques électroniques) de 18h à 1h ;

Parvis des Champs Libres : collectif Fox in Dub (roots, reggae) de 18h à 1h ;

Mail François Mitterand : collectif Osmoz (musiques électroniques) de 18h à 1h;

Et dans les quartiers :

Les Terrasses du Vertugadin (Plaine de Baud) : boum pour enfants suivie de différents concerts de 18h à 22h organisés par Rennes Pôle Association ;

Place Eugène Aulnette (Beauregard) : ensemble musicaux de la Ferme de la Harpe de 18h à 23h, à l'initiative de l'association 3 Regards ;

Place du Souvenir (Sainte-Thérèse) : concerts, buvette et restauration de 19h à 23h organisés par le collectif d'habitants du quartier.

Bordeaux n'échappera pas à l'arrivée de l'été et avec elle, la Fête de la musique ! La mairie a d'ailleurs mis en place un périmètre sécurisé dans le centre-ville, de 20 heures à 3 heures. On notera, parmi les nombreux événements prévus à Bordeaux :

I.Boat : incontournable des nuits bordelaises, la discothèque accueille, en plein centre ville place Saint-Projet, une soirée électro avec des DJ-Sets, projections lumière et vidéo.

MADD : les collectifs La sueur et O'fantasme proposent une Fête de la musique aux rythmes dancehall, reggaeton avec des performances et des drag shows, en compagnie de Dj Jo Capish, la Sueur, Dj Mery Street B2B Seventbeatz et O'fantasme.

Musée des Beaux-Arts : la chorale bordelaise La Voilière vous convie à une soirée de Fête de la musique avec un répertoire éclectique de chants du monde, à danser ou inspirés par l'idéal de la liberté en écho à l'exposition Rosa Bonheur.

Square Dom Bedos : envie d'une soirée rock pour fêter le jour le plus long de l'année ? Rendez-vous au Square Dom Bedos avec Allez Les Filles et Bordeaux Rock, qui proposent cinq concerts.

"La plus grande rue musicale de France" : c'est l'ambition de Lyon, qui s'est associé pour cette Fête de la musique à Villeurbanne, fermant pour l'occasion la circulation de l'axe allant de la porte de Cusset à la place du maréchal Lyautey. Pour ce mardi 21 juin, la mairie de Lyon a toutefois pris plusieurs mesures et interdit "la consommation en réunion de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet", pour veiller "au bon déroulement des festivités et au respect de la tranquillité publique", annonce la Préfecture du Rhône dans un communiqué.

Toutefois, on pourra noter plusieurs événements à ne pas manquer pour la Fête de la musique à Lyon. Voici notre sélection :

Hôtel de Ville : le Conservatoire de Lyon propose plusieurs concerts pour cette Fête de la musique, avec notamment un concert de carillon de 16h à 17h, puis : Orkestra Percussion, Un petit prince, L'artisanat furieux, Quintet Tango Experience et Jacques Loucel ;

Auditorium : sur le parvis de l'auditorium de Lyon, l'Orchestre national de la ville propose "un voyage musical d'Espagne à Cuba, du désert marocain aux montagnes norvégiennes, des plantations de coton américaines aux palais de Kiev" ;

SUBS : les Subsistances, sous le Kraken, proposent une soirée tropicale avec les rockeuses lyonnaises Irnini Mons, Francky Goes To Pointe à Pitre et Tonnerre Tonnerre ;

Food Society : dans le quartier de la Part-Dieu, cet open air vous accueil pour une soirée électro avec des artistes locaux.

A Strasbourg également, de nombreuses festivités sont prévues aux quatre coin de la ville : plus de 300 artistes sont programmés par la mairie, sur 13 scènes, de 17h30 à 23 heures.

Place Kléber : on retrouvera, dès 17h30, le violoncelliste ukrainien Stas Fekete, puis le trio persan Espersan, le groupe de "pop astrale" Zimmia, la formation de sweet-pop Laventure, suivie d'un karaoké et d'un live du groupe Last Train.

Place Gutenberg : une programmation éclectique avec Mossa & Zoya, Pelicanto, Wask, Ceaile, Jamington, La Jawqa et Pao du Kima.

Place Saint Thomas : sur la scène installée par la ville défileront des artistes comme La machine piston, Petseleh, Las Baklavas, High Voltures, Lezvrd, Djazz & Les Browns et Fièvre.

Place Broglie : il y en aura pour tous les goûts dès 18 heures avec la venue de différentes formations : Aoraki, Triboc, Catharsis, Juan Gangan, Londe, Zengang et Dudes of Groove Society.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2022 se déroulera le mardi 21 juin. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer la musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été !

C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.

La première affiche de la Fête de la musique en 1982 © Ministère de la Culture

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.