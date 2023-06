Fête de la musique 2023 : quel programme en France ?

FÊTE DE LA MUSIQUE. Comme chaque année, en France, la Fête de la musique 2023 se célèbrera le premier jour de l'été.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2022 se déroulera le 21 juin, premier jour de l'été. En 2023, l'événement aura donc lieu un mercredi soir. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer la musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été !

La Fête de la musique a lieu partout en France, avec des dizaines d'événements dans la rue, les bars, les salles de concert ou les parcs des villes. Des concerts gratuits qui réjouissent les amateurs de musique, qu'ils soient petits ou grands. Pour découvrir le programme des événements organisés partout en France, voici la carte interactive élaborée par le ministère de la Culture :

Qui a inventé la Fête de la musique ?

C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.

La première affiche de la Fête de la musique en 1982 © Ministère de la Culture

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.