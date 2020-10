MaMA Festival 2020 : la onzième édition finalement annulée

Le MaMA Festival, qui devait se tenir à Paris les 14, 15 et 16 octobre 2020, a finalement été annulé compte tenu des dernières mesures annoncées par le gouvernement.

C'était l'un des rares événements à s'être maintenu en 2020. Jusqu'au dernier moment, les organisateurs du MaMA Festival et Convention, qui devait se tenir à Paris les 14, 15 et 16 octobre, ont eu bon espoir de voir l'événement se tenir. Contrairement aux dix éditions précédentes, le MaMA 2020 était uniquement réservé aux professionnels, l'accueil du public n'étant pas compatible avec les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus en France. Mais compte tenu des dernières annonces du gouvernement, le festival est annulé.

"Les nouvelles mesures qui ont été prises dans ce dernier décret viennent s'ajouter à une longue liste d'obstacles. Avec l'interdiction de la tenue des salons professionnels, la fermeture des bars, dont certains accueillaient nos concerts, et l'accélération de la propagation du virus, ces contraintes se sont transformées en impasses qui ne permettent plus la réalisation de MaMA", peut-on lire dans un communiqué de presse des organisateurs du festival, publié ce mardi 6 octobre 2020.

Ces dernières semaines, l'organisation avait réussi à se plier aux contraintes sanitaires, annonçant même la programmation prometteuse de cette édition si particulière.

Avant l'annulation de dernière minute du MaMA Festival et Convention, les organisateurs avaient dévoilé la programmation de cette édition 2020. Au menu : 70 concerts dans 7 salles de spectacles du quartier Pigalle-Montmartre. Mais à contexte particulier, conditions d'accueil particulières : en plus d'un dispositif sanitaire renforcé, les organisateurs annonçaient, avant les dernières mesures prises par le gouvernement lundi 5 octobre, que "MaMA 2020 ne sera pas en mesure d'accueillir le grand public pour les concerts en soirée et cette édition sera réservée exclusivement aux professionnel.le.s".

A noter que le MaMA devait accueillir, comme les années précédentes, de nombreuses conventions : "on y recense plus de 140 activités, de multiples débats et conférences, ainsi qu'un grand nombre de personnalités, françaises et internationales, qui viendront partager leur expérience et leurs opinions", annonçait le communiqué de presse.