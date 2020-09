MaMA Festival 2020 : la programmation complète d'une édition particulière

Le MaMA Festival revient à Paris les 14, 15 et 16 octobre 2020, avec une programmation pleine de jeunes talents à découvrir. Une édition spéciale compte tenu du contexte sanitaire.

Malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, le MaMA Festival est maintenu et dévoile, ce mardi 15 septembre, la programmation complète de cette édition 2020 quelque peu spéciale, qui se tiendra les 14, 15 et 16 octobre prochains à Paris. Au menu : 70 concerts dans 7 salles de spectacles du quartier Pigalle-Montmartre. Mais à contexte particulier, conditions d'accueil particulières : en plus d'un dispositif sanitaire renforcé, les organisateurs annoncent que "MaMA 2020 ne sera pas en mesure d'accueillir le grand public pour les concerts en soirée et cette édition sera réservée exclusivement aux professionnel.le.s".

A noter que le MaMA accueillera, comme les années précédentes, de nombreuses conventions : "on y recense plus de 140 activités, de multiples débats et conférences, ainsi qu'un grand nombre de personnalités, françaises et internationales, qui viendront partager leur expérience et leurs opinions", annonce le communiqué de presse. Découvrez le programme :