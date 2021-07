MaMA Festival 2021 : dates, programmation... Toutes les infos

MAMA FESTIVAL. Après l'annulation de l'édition 2020, le MaMA festival sera de retour à Paris en octobre 2021.

Sommaire Programmation

Dates

[Mis à jour le 8 juillet 2021 à 16h57] "Enfin ! Se retrouver. Tous et toutes ensemble !" Dans un communiqué de presse diffusé mardi 15 juin, les organisateurs du MaMA festival annonçaient que l'événement aura bien lieu en 2021, après l'annulation, pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, de l'édition 2020. "Evidemment, cette 12ème édition, sous un ciel inédit, devra se dérouler dans le respect des protocoles sanitaires pour la sécurité de tout.e.s", peut-on lire dans le document, qui promet une ouverture au public (l'édition 2020, maintenue jusqu'au dernier moment, ne devait accueillir que les professionnels du secteur). L'événement se tiendra du 13 au 15 octobre 2021.

Aussi, pour son édition 2021, le MaMA promet plus de 80 concerts côté festival et 150 conférences, débats et ateliers côté convention. Le tout, toujours, dans différents endroits du quartier de Montmartre, à Paris. Avec ce communiqué, les organisateurs du MaMA festival & convention, dénicheurs de nouveaux talents, ont dévoilé une partie de la programmation de l'édition 2021, complétée par une vingtaine de nouveaux artistes le 8 juillet.

Le 15 juin, le MaMA a donc repris des couleurs avec l'annonce d'une première salve d'artistes qui se produiront lors du festival, complétée par 24 nouveaux noms le 8 juillet. "Plus de 80 concerts seront à l'affiche, une affiche toujours pointue et éclectique, qui mettra plus que jamais l'accent sur l'émergence et aura à coeur, tout particulièrement pour cette édition, de valoriser la scène française et européenne", peut-on lire dans le communiqué de presse. Voici la programmation (encore incomplète) jour par jour du MaMA 2021 :

Mercredi 13 octobre : Anna Leone, Dirtsa, Franky Gogo, Joseph Schiano Di Lombo, KasbaH, Ko Shin Moon, LAAKE, Le Juiice, Le Noiseur, Moji x Sboy, Naë, Sofiane Saidi, Taxi Kebab, Terrier, Thaïs Lona, Thérèse, UssaR...

: Anna Leone, Dirtsa, Franky Gogo, Joseph Schiano Di Lombo, KasbaH, Ko Shin Moon, LAAKE, Le Juiice, Le Noiseur, Moji x Sboy, Naë, Sofiane Saidi, Taxi Kebab, Terrier, Thaïs Lona, Thérèse, UssaR... Jeudi 14 octobre : 100 Blaze, Annael, Bianca Costa, David Numwami, Gargäntua, James BKS, Jo Raharison, KT Gorique, Leys, Lulu Van Trapp, Marina Satti, Merryn Jeann, Mr Giscard, Souleance Live Band, Structures, VIKKEN, Zinée...

: 100 Blaze, Annael, Bianca Costa, David Numwami, Gargäntua, James BKS, Jo Raharison, KT Gorique, Leys, Lulu Van Trapp, Marina Satti, Merryn Jeann, Mr Giscard, Souleance Live Band, Structures, VIKKEN, Zinée... Vendredi 15 octobre : Alvin Chris, Ami Yerewolo, BabySolo33, Blumi, Chlobocop, DeLaurentis, Ilgen-Nur, JOY.D, Kety Fusco, Lucie Antunes, Meskerem Mees, MIMAA, November Ultra, Ojos, Roxaane, Sarah Maison, Yndi, Zuukou Mayzie...

Le MaMA festival & Convention clôture, en temps normal, la saison des festivals français, à Paris. Comme chaque année (sauf l'an passé bien sûr), c'est à l'automne que l'événement se tient : les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021.