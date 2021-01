Concerts : à quand une réouverture des salles de spectacle ?

Après des mois de fermeture et d'annulation de concerts, la réouverture des salles de spectacle ne semble pas pour tout de suite, contrairement à ce que le gouvernement avait évoqué.

[Mis à jour le 7 janvier 2020 à 10h27] Mais quand pourra-t-on enfin retourner en concert ? La question agite le milieu de la Culture, qui se sent abandonné par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels depuis de (trop) nombreux mois. L'exécutif avait annoncé, dans son calendrier d'allègement des mesures de confinement, la date du 7 janvier pour la réouverture des lieux culturels comme les musées, les salles de spectacle ou les cinémas. Invitée mardi 5 janvier au micro de Thomas Sotto sur RTL Soir, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est exprimée sur la question.

"Nous n'avons pas de visibilité" a déclaré la ministre, allant dans le sens des propos tenus par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 1er janvier, qui jugeait alors "très peu probable que les salles de spectacle, les lieux culturels, les théâtres et les cinémas, puissent rouvrir le 7 janvier en raison du niveau des contaminations au Covid-19 qui se situe sur un plateau assez haut". La France a enregistré 25 379 cas supplémentaires de Covid-19 lors des dernières 24 heures, selon les dernières données publiées mercredi sur le site internet du gouvernement. Un chiffre en nette hausse par rapport à la veille, où 20 489 cas avaient été recensés.

"Le 15 décembre, nous avons dit qu'il y aurait le 7 janvier, non pas une réouverture, mais une clause de revoyure, pour constater l'état sanitaire du pays. Il n'a jamais été pris d'engagement de réouverture des salles de spectacle à ce moment-là", a ajouté Roselyne Bachelot sur RTL, ajoutant que les musées pourraient être les premiers lieux culturels à rouvrir. Quant aux salles de concerts, il semblerait qu'il faille (encore) prendre son mal en patience... Jean Castex, qui doit s'exprimer ce jeudi 7 janvier à 18 heures, pourrait faire des annonces pour le milieu de la Culture, sinistré.

Une tribune en juillet

"Tous debout contre la mise à genoux de la musique". C'est le titre d'une tribune, signée par plus de 1 500 salles, producteurs de concerts, tourneurs, artistes, labels, festivals et autres acteurs du milieu de la musique, qui demandent au gouvernement des actions pour sauver le secteur. Après quatre mois de fermeture, tous demandent la reprise des concerts en "configuration debout", interdits pour raisons sanitaires en pleine pandémie de Covid-19. "Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique, sociale et morale plus que délicate", lit-on dans cette tribune, dont les auteurs déplorent se sentir "abandonnés et méprisés par nos partenaires publics."

Compte tenu de la situation actuelle, l'autorisation des concerts en "configuration debout" ne pourra se faire qu'avec un protocole sanitaire strict, pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Mais ce que demandent les acteurs du secteurs, c'est surtout une date de reprise. "Nous demandons qu'on nous donne une date précise de réouverture dans des conditions normales de jauge, c'est à dire avec un public debout. Si nous avons un concert prévu pour 1 500 personnes et qu'on ne nous en autorise que 300 ce n'est tout simplement pas viable économiquement", explique Didier Veillault de La Coopérative de Mai, à l'origine de cette tribune, interrogé par Franceinfo.