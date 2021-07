Paris Paradis : le festival dévoile sa programmation

FESTIVAL PARIS PARADIS. Le Parisien dévoile la programmation de la nouvelle édition de son festival Paris Paradis, qui aura lieu en septembre 2021 au Parc de la Villette.

"Faire de Paris un paradis... le temps d'un week-end" ! Ce mardi 20 juillet 2021, Le Parisien dévoile la programmation de la nouvelle édition de son festival Paris Paradis, qui aura lieu les 24, 25 et 26 septembre 2021 au Parc de la Villette. Au programme cette année, de nombreux concerts et stand-up, répartis sur deux scènes. "C'est l'événement festif pour toute la famille pour construire joyeusement la ville de demain. Bien plus qu'un simple festival, Paris Paradis c'est 3 jours de concerts, de stand-up, d'activités en plein air, d'ateliers ludiques et de rencontres inspirantes, pour mettre du vert dans le gris, repenser ses habitudes et retisser du lien entre citadins", peut-on lire dans le communiqué de presse de l'événement.

Aussi, la programmation du festival Paris Paradis compte, côté musique : Soprano, Tryo, Lilly Wood and the Prick, 47 Ter, Gaëtan Roussel, P. R2B, Rover, Terrenoire, Antoine Elie, Ours, Tsew The Kid, Berywam, Albin de la Simone, Terrier, Taur, Zaz et d'autres à venir... Côté humour, les festivaliers pourront compter sur Mathieu Madénian, Eric & Quentin, Guillermo Guiz, Panayotis Pascot, Jonathan Lambert, Marine Baousson, Paul Mirabel, Madame Fraize, Pierre Thévenoux, Vérino, Lola Dubini, Certes Mathurin ou Les Coquettes.

La billetterie pour tous ces événements ouvrait ce mardi 20 juillet 2021 et est accessible sur le site du festival Paris Paradis, via Le Parisien. Côté tarifs, comptez Musique : 16 euros les pass jour vendredi / samedi / dimanche et 26 euros le pass 3 jours pour la musique ; entre 16 et 20 euros pour l'humour. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.