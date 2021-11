Hyper Weekend Festival : tout savoir sur l'événement Radio France

HYPER WEEKEND. Radio France vous donne rendez-vous pour la première édition de l'Hyper Weekend Festival, du 21 au 23 Janvier 2022 à la Maison de la Radio et de la Musique.

Trois jours de festivités, plus de trente concerts et une soixantaine d'artistes : Radio France lance l'Hyper Weekend Festival, son tout premier événement de musiques actuelles. Un festival qui se tiendra du 21 au 23 janvier 2022 et qui sera dédié à la scène française et à la création. De quoi inaugurer en grande pompe le nouveau nom de la maison mère de Radio France, rebaptisée en juin dernier "Maison de la Radio et de la Musique."

Une soixantaine d'artistes, de grands noms ou de nouveaux talents, se produiront lors de la première édition de ce festival, impulsé par Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France. "Hyper Weekend Festival sera

un festival populaire et innovant, au cœur de notre Maison ! 3 jours et 3 nuits pour ancrer, par l'émotion et la création, notre volonté farouche de soutenir et donner un terrain de liberté aux artistes qui font la fierté de la scène française. 3 jours et 3 nuits où la musique et la culture seront à la fête dans le plus beau des écrins !", se réjouit Didier Varrod dans un communiqué de presse, annonçant le programme de ces trois jours de fête. La billetterie pour l'Hyper Weekend Festival est accessible sur le site de l'événement.

La programmation de l'Hyper Weekend Festival

Pour sa toute première édition, l'Hyper Weekend Festival rassemblera des artistes de tous horizons. Les organisateurs de l'événement ont levé le voile sur une partie de la programmation, dont voici le détail jour par jour :

Vendredi 21 janvier

Studio 104 : Yndi, November Ultra, Iliona

Bel Air : Vitalic "Résumé"

Samedi 22 janvier

Auditorium : Clara Luciani Pop Symphonique - Avec l'orchestre philharmonique de Radio France

Studio 104 : Hubert Lenoir, Kiddy Smile

Dimanche 23 janvier