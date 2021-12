V and B Fest' 2022 : Orelsan, Martin Garrix... Les premiers noms de la programmation

VANDBFEST. Le festival mayennais du V and B Fest fera son retour pour une deuxième édition à Château-Gontier en août 2022.

Pour sa deuxième édition, le festival mayennais du V and B Fest' n'a rien à envier aux plus grands. Après avoir confirmé son édition 2022, qui se tiendra cette fois à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'événement organisé par le groupe V and B dévoile les premiers noms de sa programmation : au programme, Martin Garrix, Orelsan, Sexion d'Assaut, Gaëtan Roussel, Kung, L'Impératrice, Naâman, Poupie, Tryo, VALD, Yungblud et 47 Ter.

L'été prochain, le V and B Fest' aura lieu au domaine de La Maroutière, récemment acheté par le V and B, les 26, 27 et 28 août 2022. La billetterie du festival ouvrira ce vendredi 10 décembre. A noter que les billets achetés pour les éditions 2020 et 2021, annulées en raison de la situation sanitaire, restent valables pour l'été prochain. Pour les détenteurs de places ne pouvant se rendre aux nouvelles dates, un remboursement est possible par ici.