V and B Fest' 2022 : pari réussi pour le festival, cap sur 2023

VANDBFEST. Après une deuxième édition record, le festival mayennais du V and B Fest', à Château-Gontier-sur-Mayenne, annonce son retour à l'été 2023.

C'était l'événement de l'été (de l'année ?) à Château-Gontier-sur-Mayenne : la deuxième édition du V and B Fest', qui s'est déroulée les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 2022. Trois jours de fête et de musique, qui ont réuni, selon les organisateurs, 90 000 festivaliers, 20 000 campeurs et 1 600 bénévoles. Un record pour l'événement créé et organisé par la chaîne de bars V and B, née, justement, à Château-Gontier, en Mayenne.

Il faut dire que ces derniers s'étaient donné les moyens de rendre ce week-end mémorable : une programmation trois étoiles, digne des plus grands festivals français, trois scènes, le tout sur un nouveau site de plusieurs centaines d'hectares.

Cette deuxième édition aura été marquée par les prestations d'artistes comme 47Ter, Eddy de Pretto, YoungBlud, Vald, Tryo, Orelsan, Sexion d'Assaut, Kungs ou Calogero, le tout clôturé par Martin Garrix et un feu d'artifice. Après cette édition 2022, les organisateurs donnent rendez-vous au public l'été prochain : le V and B Fest' 2023 se tiendra les 26, 26 et 27 août 2023.