Concert du Super Bowl 2022 : quels chanteurs ? La programmation de la mi-temps

HALF-TIME SUPER BOWL. Le traditionnel show de la mi-temps du Super Bowl réunira cette année plusieurs légendes du hip-hop mondial.

Cinq légendes du hip-hop pour le show télévisé le plus regardé du monde. Comme chaque année, le concert de la mi-temps du Super Bowl s'annonce épique : dans une bande annonce publiée sur les réseaux sociaux, la NFL, qui organise l'événement, on découvre les têtes d'affiches de la mi-temps de la finale du Super Bowl. Cinq légendes du hip-hop mondial se produiront durant ce show XXL : Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J Blidge.

Une affiche trois étoiles qui devrait ravir les fans de ces artistes, qui reprendront leurs plus grands tubes. "On est très reconnaissants envers la NFL d'accepter le hip-hop sur scène et de nous laisser faire. On prévoit tous ensemble d'organiser un grand spectacle pour donner aux gens ce qu'ils attendent. Donc on va vous donner la plus grande performance que vous ayez vue dans l'histoire du hip-hop !" a promis Snoop Dogg dans l'émission de radio américaine Monday Night Football. La finale du Super Bowl 2022, qui se tiendra dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 février 2022, opposera cette année les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles.