Concert du Super Bowl 2023 : Rihanna à la mi-temps, heure et infos

MI-TEMPS SUPER BOWL. Dimanche, Rihanna assurera le traditionnel show de la mi-temps de la finale du Super Bowl 2023.

[Mis à jour le 10 février 2023 à 11h24] La finale de la "National Fenty League" : dimanche 12 février 2023, c'est Rihanna qui s'empare du traditionnel concert de la mi-temps du Super Bowl. Si l'annonce avait fait l'effet d'une bombe, la star étant relativement discrète (musicalement parlant) ces dernières années, l'attente est grande autour du show XXL qu'elle devrait réserver pour cette occasion.

D'autant que, chaque année, l'événement de la NFL est suivi par des millions de personnes à la télévision. Qui plus est si cette mi-temps marque le retour de Rihanna sur le devant de la scène, après plusieurs années de silence musical et un enfant avec le rappeur A$AP Rocky. Nul doute que son concert au Super Bowl créera l'événement. L'an dernier, le show avait été assuré par Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blidge.

Le Français DJ Snake au Super Bowl

Outre Rihanna, c'est un Français qui a été choisi pour donner le coup d'envoi du Super Bowl 2023, dimanche 12 février : DJ Snake sera aux platines à l'ouverture du match, avant de laisser la scène à Rihanna. L'annonce a été faite jeudi 26 janvier sur les réseaux sociaux de la ligue nationale de football américain (NFL) et relayée sur les comptes de l'artiste parisien.

A quelle heure regarder le concert de la mi-temps du Super Bowl 2023 ?

Comme chaque année, pour assister au concert de la mi-temps du Super Bowl, il faudra veiller tard. Ou se lever tôt. Très tôt. Le match de football américain débute traditionnellement à 00h30 heure française et dure environ quatre heures. Il est impossible de prédire l'heure exacte de début du concert de la mi-temps du Super Bowl, la durée de la première mi-temps étant aléatoire. Le show, qui devrait durer environ 13 minutes, débutera après cette première mi-temps, qui dure généralement autour de 90 minutes, soit vers 2 heures du matin.

Où regarder le Super Bowl 2023 et son concert ?

En France, c'est la chaîne beIN Sports qui se charge de retransmettre le Super Bowl, match de football américain et événement le plus suivi du monde. A noter que le Super Bowl 2022 avait également été diffusé en clair et en direct sur la chaîne L'Equipe.

La mi-temps du Super Bowl 2022

L'affiche du concert de la mi-temps du Super Bowl avait de quoi faire rêver : Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blidge réunis pour un show XXL. Cinq légendes du hip-hop international (et même six) pour un même spectacle, qui a duré 14 minutes à la mi-temps de la finale du Super Bowl, qui a vu les Rams de Los Angeles sacrés à domicile face aux Bengals de Cincinnati. Six légendes donc, puisque Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blidge ont été rejoints par 50 Cent, venu interpréter In Da Club. Un régal pour les amateurs de hip-hop et pour les nostalgiques.

Ce gigantesque show a été ouvert par Dr Dre et Snoop Dog sur la chanson The Next Episode ou Still Dre. Ils ont été rejoints par Mary J. Blidge, interprétant ses tubes Family Affair et No More Drama. Revivez le half-time show du Super Bowl 2022 :

Autre temps fort de cette mi-temps du Super Bowl : la prestation d'Eminem. A la fin de sa performance, le rappeur s'est agenouillé, en hommage à l'icone des Droits civiques et quarterback Colin Kaepernick, qui avait fait ce geste en 2016 durant l'hymne américain pour protester contre les violences policières racistes aux Etats-Unis. Un geste fort, que lui avait d'ailleurs interdit de faire la NFL.

La mi-temps du Super Bowl est régulièrement utilisée par les artistes pour envoyer des messages politiques. Il y a deux ans, pour le Super Bowl 2019, Jenifer Lopez et Shakira avait plusieurs fois envoyé des piques au président en fonction à l'époque, Donald Trump.

Le concert de la mi-temps du Super Bowl, un événement

Tous les ans, la mi-temps de la finale du Super Bowl, sponsorisée par Pepsi, est l'un des moments les plus attendus par les téléspectateurs. Les plus grands artistes du monde s'y sont produits, comme Lady Gaga, U2, Bruno Mars, Coldplay, The Weeknd, Michael Jackson, Justin Timberlake et bien d'autres.