Beyoncé et Billie Eilish aux Oscars : qu'attendre de leur performance ?

BEYONCE et BILLIE EILISH. Les deux chanteuses se produiront lors de la 94e édition des Oscars, qui se tient dans la nuit de dimanche à lundi.

A soirée exceptionnelle, invitées exceptionnelles : Beyoncé et Billie Eilish se produiront dans la nuit de dimanche à lundi lors de la 94e édition des Oscars, qui se tiendra à Los Angeles. Les deux chanteuses sont en lice dans la catégorie de la Meilleure chanson : Be Alive dans le film La méthode Williams pour Beyoncé et No Time To Die, extraite du dernier James Bond, pour Billie Eilish. Pour l'occasion, elles interprèteront toutes deux leur titre respectif sur la scène des Oscars.

Le morceau Be Alive, chantée par Beyoncé, les consacrée à l'ascension de Serena et Venus Williams, les deux soeurs championnes de tennis : la reine de la pop devrait par conséquent performer cette chanson depuis les terrains de tennis de Compton, quartier défavorisé de la banlieue de Los Angeles, où les sœurs Williams ont fait leurs débuts, nous apprend l'AFP, à qui les organisateurs n'ont pas confirmé l'information. De son côté, Billie Eilish interprètera la bande-originale de No Time To Die aux côtés de son frère, le musicien Finneas.

Si cette dernière, âgée de 20 ans, décroche le trophée de la Meilleure chanson originale aux Oscars, elle deviendrait la plus jeune personne de l'histoire de la cérémonie à l'emporter.