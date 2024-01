Quelle date pour la Fête de la musique 2024 ?

Comme chaque année, la Fête de la musique aura lieu en juin, partout en France, avec des milliers de concerts et événements.

C'est l'événement de l'année pour les amateurs de musique : la Fête de la musique ! Et cette année, les festivités célébreront les quarante-deux ans de ce rendez-vous, initié dès 1982 par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. L'objectif - qui est toujours le même depuis - était clair : faire descendre les Français dans les rues pour jouer de la musique ou danser. Comme chaque année depuis maintenant près d'un demi-siècle, la Fête de la musique est célébrée le 21 juin, jour le plus long de l'année et celui du solstice d'été. Pour cette édition 2024, l'événement se tiendra donc - pour notre plus grand plaisir - un vendredi soir.

Fidèle à ses engagements de toujours, la Fête de la musique continuera de populariser la musique et de permettre aux amateurs de se produire en public. La date choisie, le 21 juin, coïncide avec le solstice d'été, marquant ainsi le début de l'été et encourageant les gens à sortir dans les rues pour partager leur passion musicale. La première édition a connu un succès retentissant, et depuis lors, la Fête de la Musique est devenue un événement annuel majeur dans de nombreux pays du monde.

Aujourd'hui, la Fête de la Musique a en effet évolué en une célébration mondiale de la diversité musicale. Elle va bien au-delà des frontières françaises, impliquant des artistes professionnels et amateurs de tous genres musicaux. Des concerts en plein air, des performances dans les rues, des événements dans les bars et les clubs font partie intégrante de cette journée dédiée à la musique. La Fête de la Musique offre une plateforme unique pour les artistes émergents, favorise le mélange des styles musicaux et crée une atmosphère festive et conviviale où la musique rassemble les gens de tous horizons. C'est devenu un symbole de l'importance de la musique dans la vie quotidienne et de son pouvoir rassembleur à l'échelle mondiale.