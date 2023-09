Prix Joséphine 2023 : quels artistes nommés ? Le palmarès

PRIX JOSEPHINE. Pour sa deuxième édition, le Prix Joséphine récompensera un album parmi les dix disques nommés cette année, dont celui de Zaho de Sagazan ou Voyou.

Un palmarès "remarquable qui exprime concrètement la diversité des scènes musicales en France" : telle est l'ambition du Prix Joséphine, qui dévoilait en juin dernier les dix albums nommés pour sa deuxième édition. Un palmarès établi par un jury composé d'artistes et de créateurs, incarnant un large panorama de genres musicaux. Parmi eux, Arthur Teboul de Feu! Chatterton, les autrices, compositrices et interprète Ibeyi, la chanteuse Léonie Pernet, le pianiste Sofiane Pamart ou les artistes Vendredi sur Mer, Vernis Rouge, Superpoze ou Pauline Croze. Le tout, présidé par l'auteur, compositeur et interprète Eddy de Pretto.

Ce panel de dix albums a été constitué parmi 250 disques inscrits par un comité de sélection (composé de journalistes ou programmateurs musicaux), qui en a sélectionné 40, soumis ensuite au jury d'artistes du Prix Joséphine. Alors, qui succèdera à November Ultra, Prix Joséphine 2022 pour son album bedroom walls ? Réponse ce mercredi 27 septembre à la Maison de la Radio et de la Musique. En attendant, voici les dix albums sélectionnés pour le prix de cette deuxième édition :

Quels albums nommés au Prix Joséphine ? Le palmarès :