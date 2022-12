Cérémonie de clôture de la Coupe du monde : un flop et des cétacés

CEREMONIE CLOTURE COUPE DU MONDE. La cérémonie de clôture de la Coupe du monde de la FIFA 2022 a eu lieu ce dimanche 18 décembre 2022, au Qatar.

[Mis à jour le 19 décembre 2022 à 11h09] On avait annoncé Shakira ou Rihanna... Mais la cérémonie de clôture de la Coupe du monde au Qatar, comme celle de son ouverture, n'aura pas été à la hauteur des attentes. Seuls artistes montés sur scène, dimanche 18 décembre au stade de Lusail : le rappeur Gims, la chanteuse qatarie Aisha, l'Américain Davido, l'artiste portoricain Ozuna, la chanteuse et danseuse canado-marocaine Nora Fatehi, la chanteuse émiratie Balqees, l'artiste irakienne Rahma Riad et la Marocaine Manal.

On est bien loin des artistes internationaux pressentis pour ce show, qui a duré une dizaine de minutes avant le match final, opposant l'Argentine à la France. Côté scénographie, pour accompagner les artistes, on notera les 32 ballons représentant les 32 équipes à avoir participé à cette Coupe du monde, mais aussi une baleine et des dauphins volants, les mêmes que lors des derniers concerts de Julien Doré, qui, on est sûr, appréciera le rapprochement (ou pas).

Gims chante à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde

Le rappeur franco-congolais Gims a donc chanté à Doha dimanche 18 décembre. Une présence qui avait suscité bien des critiques, tant cette Coupe du monde au Qatar est controversée, poussant l'artiste à se justifier. "Ce deal, la FIFA me le propose il y a un peu plus de deux ans. On est dans un cadre un peu spécial, c'est le confinement. On est privés de liberté (...). On parle de la Coupe du Monde, on parle de chanter devant des milliards de téléspectateurs. Ça ne se refuse pas. Je suis chanteur", a-t-il expliqué sur France Inter le 1er décembre dernier dans l'émission de Sonia Devillers.

En plus de se produire lors de la cérémonie de clôture du mondial, Gims avait signé l'un des deux hymnes de l'événement : la chanson Arhbo, en duo avec la star portoricaine Ozuna, dont la présence avait également été confirmée par la FIFA avant l'événement, rapporte le site américain Billboard. A noter que le musicien nigérian-américain Davido a lui aussi chanté un hymne de ce mondial au Qatar lors de la cérémonie de clôture, la chanson Hayya Hayya (Better Together).

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022

Morgan Freeman et BTS (ou presque) : la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar était loin de la pluie d'artistes annoncés en amont de l'événement. Dimanche 20 novembre, au stade Al-Bayt d'Al-Khor, situé au nord de Doha, s'ouvrait ce mondial controversé. Sur scène, les spectateurs et téléspectateurs ont pu applaudir l'acteur américain Morgan Freeman, venu avec un message de "respect et d'inclusion." Côté musique, ni Shakira ou Dua Lipa, comme les rumeurs le voulaient, mais simplement un membre du groupe phénomène de la K-Pop sud-coréenne, Jungkook, qui a repris le tube Dreamers, aux côtés de l'artiste qatari Fahad Al-Kubaisi.

Avant le début de la Coupe du monde, l'État du Golfe avait annoncé une (longue) liste d'artistes, devant se produire tout au long de la compétition. Aussi, Robbie Williams (déjà présent lors de la cérémonie d'ouverture du mondial en Russie en 2018), devrait donner un concert au Doha Golf Club, au Qatar, le 8 décembre. Parmi les autres poids lourds de l'industrie musicale internationale à avoir dit oui (selon les organisateurs du mondial) : les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone et Enrique Iglesias. Autant d'invités au service d'un "festival inoubliable mêlant football et divertissement", comme l'annonçait Nasser Al Khater, le Directeur Général de la Coupe du monde 2022 à un mois de son coup d'envoi.

Le programme des concerts de la Coupe du monde

En dépit des polémiques et des controverses autour de cette Coupe du monde au Qatar, plusieurs artistes français et internationaux avaient accepté l'invitation à se produire de l'Etat du Golfe lors de ce qu'ils ont appelé le "FIFA Fan Festival". Voici le programme qui était annoncé sur le site officiel du mondial 2022 :

Lundi 21 novembre : Blue

Mardi 22 novembre : Diplo

Mercredi 23 novembre : Kizz Daniel

Jeudi 24 novembre : Zeynep Bastik

Vendredi 25 novembre : Tamtam & Felukah

Samedi 26 novembre : Bader AlZhuaibi

Dimanche 27 novembre : DJ Khaled Mamdouh

Lundi 28 novembre : Patoranking

Mardi 29 novembre : Nora Fatehi

Mercredi 30 novembre : Omar Montes

Jeudi 1er décembre : Trinidad Cardona

Vendredi 2 décembre : DJ Aseel

Samedi 3 décembre : Gims

Dimanche 4 décembre : DJ Topic

Lundi 5 décembre : Tokio Myers

Mardi 6 décembre : Miami Band

Mercredi 7 décembre : 4Love

Jeudi 8 décembre : Julian Marley and the Uprising

Vendredi 9 décembre : Myrath

Samedi 10 décembre : Calvin Harris

Dimanche 11 décembre : Retro Night

Lundi 12 décembre : Hassan Shakosh

Mardi 13 décembre et mercredi 14 décembre : DJ Cosmicat

Jeudi 15 décembre : Paul van Dyk

Vendredi 16 décembre : Clean Bandit

Samedi 17 décembre : Sean Paul

Dua Lipa, Rod Stewart... Les artistes qui ont dit non au Qatar

Les semaines précédent le début de la Coupe du monde, de nombreuses rumeurs annonçaient la venue au Qatar de plusieurs artistes, notamment de Shakira ou de Dua Lipa. Mais sur les réseaux sociaux, la chanteuse britannique a vivement démenti, expliquant avoir "hâte de se rendre au Qatar lorsqu'il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l'homme qu'il a pris."

De son côté, Rod Stewart, chanteur mythique du rock anglais, avait déclaré au Sunday Times : "On m'a proposé beaucoup d'argent, plus d'un million de dollars, pour jouer là-bas (au Qatar) il y a 15 mois. Je l'ai refusé. Ce n'est pas bien d'y aller." Même son de cloche pour Shakira, qui avait épinglé la Coupe du monde et son pays hôte sur son bilan carbone. "Je ne pense pas que quiconque ait le luxe de dire "Oh non, je ne vais pas participer à cette cause", avait déclaré la chanteuse au magazine Gala UK en parlant de l'écologie.