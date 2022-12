Hymne de la Coupe du monde 2022 : quelles chansons officielles ?

HYMNE MONDIAL. Avant même le début de la Coupe du monde au Qatar, la FIFA avait dévoilé les deux hymnes officiels de la compétition.

[Mis à jour le 18 décembre 2022 à 08h30] Le Qatar n'aura pas dérogé à la règle : pour accompagner sa Coupe du monde 2022, qui a débuté dimanche 20 novembre 2022 et s'achève ce dimanche 18 décembre, la FIFA avait dévoilé, les mois précédents l'événement, deux chansons officielles, désignées comme hymnes de cette compétition de football : Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido et Aisha et Arhbo, de Gims et Ozuna.

Car le Qatar aussi avait décidé de faire de la musique une partie intégrante de cette Coupe du monde, en conviant notamment de nombreux artistes français et internationaux à venir à Doha, lors de la cérémonie d'ouverture du dimanche 20 novembre, ou à l'occasion de concert quotidiens durant toute la durée de la compétition.

Hayya Hayya (Better Together)

En avril dernier, la FIFA avait dévoilé un premier hymne officiel de la Coupe du Monde 2022 au Qatar : la chanson Hayya Hayya (Better Together), interprétée par le chanteur américain de R&B Trinidad Cardona, l'artiste nigériano-américain Davido et Aisha, une chanteuse qatarie.

"Produit par le producteur RedOne, lauréat de plusieurs Grammy Awards, Hayya Hayya sera la première des nombreuses chansons officielles de la Coupe du monde de la FIFA", pouvait-on lire dans un communiqué de presse au moment de la sortie de la chanson.

Arhbo, une chanson de Gims

En effet, quelques mois plus tard, à l'été 2022, la FIFA a dévoilé un deuxième hymne officiel pour ce mondial de football au Qatar, cette fois interprété par un artiste bien connu du public français : Gims. L'interprète de J'me tire a collaboré avec la star portoricaine Ozuna, sur une chanson baptisée Arhbo.

Sortie le 20 août sur YouTube, la chanson est par ailleurs accompagnée d'un clip, tourné au Qatar, qui totalise plus de 30 millions de vues sur la plateforme. A noter que Gims participera à la soirée de clôture de la coupe du monde, le 18 décembre à Lusail. "Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerais lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l'histoire…", a écrit le rappeur sur les réseaux sociaux.