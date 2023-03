Unis face au séisme : quels artistes sur France 2 ?

Ce mardi 14 mars, France 2 diffuse un concert pour venir en aide aux victimes du séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie, avec de nombreux artistes.

Ils sont Unis face au séisme : ce mardi 14 mars 2023, France 2 se mobilise au profit des victimes du séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, faisant plus de 50 000 victimes. Face à cette catastrophe, France Télévisions vient en aide aux populations touchées en diffusant un concert en direct de l'Olympia, dès 21h10. Une soirée présentée par Stéphane Bern et Léa Salamé et un appel aux dons, en collaboration avec la Fondation de France.

Pour ce concert caritatif diffusé sur France 2, de nombreux artistes et personnalités ont répondu présent. Aussi, défileront sur scène Patrick Bruel, Zaz, Gims, Laurent Voulzy, Mentissa, André Manoukian, Chimène Badi, Maxime Le Forestier, Isabelle Boulay, Claudio Capéo, Salvatore Adamo, Ycare, Suzanne ou encore Marina Kaye. Ils seront rejoints par des artistes turcs et syriens.