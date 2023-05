Concert du couronnement de Charles III : les artistes choisis par la famille royale

CHARLES III. Le couronnement du roi Charles III approche à grands pas et les détails du concert de couronnement sont en train d'être dévoilés. Des artistes de renommée mondiale, tels que Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli, se produiront sur scène.

Le Royaume-Uni se prépare à célébrer l'ascension de son nouveau roi, Charles III, avec un concert de couronnement spectaculaire le 7 mai. Le concert aura lieu dans un amphithéâtre en plein air, à proximité du château de Windsor, et sera diffusé en direct. Les détails du concert ont été dévoilés, y compris la présence d'artistes de renommée mondiale tels que Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli. La scène du concert proposera plusieurs niveaux sur lesquels évolueront l'orchestre et les musiciens, formant un " Union Jack " abstrait, symbole de l'Angleterre. Quatre passerelles partiront de la géométrie du drapeau pour se rendre de la scène vers la foule, permettant ainsi aux spectateurs une proximité avec les artistes. Outre les performances musicales, la soirée sera animée par Hugh Bonneville, célèbre pour son rôle dans la série Downton Abbey, et comportera également des apparitions d'acteurs célèbres tels que Tom Cruise et Joan Collins, ainsi que de personnages de dessins animés tels que Winnie l'ourson de Disney.

Le chanteur de 73 ans, Lionel Richie, a quant à lui exprimé son honneur et son excitation d'avoir été choisi pour chanter à cet événement mondial. Il a cependant gardé secrète les chansons qu'il interprétera au Coronation Concert. La participation de Katy Perry et Andrea Bocelli reste également mystérieuse quant aux pièces qu'ils interpréteront lors de ce grand événement.

Le concert sera l'un des moments forts des célébrations de couronnement de Charles III, avec des projections massives illuminant des lieux emblématiques à travers le Royaume-Uni dans le cadre de Lighting up the Nation. Des billets gratuits pour le Coronation Choir ont été mis à la disposition du public via un scrutin national, et le concert sera également suivi par des bénévoles de certaines des affiliations caritatives du roi et de la reine consort, Camilla. Malgré le grand nombre d'artistes de renom présents, il est intéressant de noter que des personnalités britanniques telles qu'Elton John, Adele et Harry Styles ont toutes décliné l'invitation à se produire lors de cet événement. Les raisons de leur absence n'ont pas été précisées.