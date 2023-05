De Staline au slip kangourou, ces candidats à l'Eurovision vont vous en faire voir de toutes les couleurs

Parmi les candidats à l'Eurovision 2023, la délégation Croate a choisi la surprise avec une prestation forte, politique et quelque peu improbable.

L'Eurovision ne serait pas l'Eurovision sans ses prestations kitsches, colorées, surprenantes voire totalement délurées. Chaque année, certains candidats envoyés pour représenter leur pays rivalisent d'imagination pour tenter de se démarquer sur scène et dans les esprits, quitte à oublier, parfois, la performance musicale. Et cette édition 2023, accueillie à Liverpool en Angleterre, ne déroge évidemment pas à la règle. Parmi les 37 porte-drapeaux en lice pour la grande finale du concours européen de chant, qui se tient ce samedi 13 mai 2023, la délégation Croate fait des étincelles et risque de beaucoup faire parler.

Cette année, le pays des Balkans a décidé d'envoyer à l'Eurovision le groupe punk Let 3, fondé à Rijeka (à l'Ouest de la Croatie) dans les années 1980. Connus pour leurs chansons satyriques et critiques, les cinq représentants de la Croatie défendent les couleurs de leur pays avec la chanson Mama ŠČ !. Un titre antimilitariste qui se moque des dictateurs, qualifiés dans les paroles de "psychopathes", visant notamment Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko.

"Nous sommes à Liverpool pour dire que nous sommes opposés à toutes les discriminations qu'elles concernent les origines, l'orientation sexuelle, les religions…", confie dans les colonnes de 20 Minutes le leader du groupe Let 3, Prlja, qui ajoute, à propos de leurs tenues de scène : "Le too much n'est jamais assez. Peu importent les choses folles que l'on peut faire, elles seront toujours en deçà de la folie du monde dans lequel on vit."

C'est donc vêtus de costumes militaires façon Staline, de larges moustaches et maquillés à outrance que les cinq membres de Let 3 à l'Eurovision vont apparaître sur scène... Jusqu'à se retrouver, pour certain, en slip kangourou blanc. Nul doute que cette prestation restera dans les annales de ce cru 2023 de l'Eurovision...